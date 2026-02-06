為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    昇恆昌金門港旅運中心辦揮毫 公部門人員也排隊等大師春聯

    2026/02/06 21:27 記者吳正庭／金門報導
    昇恆昌免稅商店在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，現場春聯非常搶手。（記者吳正庭攝）

    昇恆昌免稅商店在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，現場春聯非常搶手。（記者吳正庭攝）

    昇恆昌免稅商店邀請地區書法名家，今天在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，現場飄散濃濃年節喜氣；但有眼尖旅客發現，現場幾位疑似戴著工作證的公部門人員竟也在場排等大師春聯，被質疑「不用上班嗎？」

    昇恒昌委請金門美術學會辦理的揮毫活動，由學會總幹事盛崧俊邀集孫國粹、唐敏達、洪三袁、謝華東及洪壽森等浸淫筆墨30年以上的書法大家，在金門港旅運中心3樓出境大廳，一字排開，揮灑傳統書藝之美；5位書法老師合力完成「馬騰萬事興」，更展現小三通迎向新的一年，啟動萬馬奔騰向前的蓬勃氣勢。

    1名正要循小三通前往廈門的旅客說，帶著金門春聯送給廈門朋友，也讓他們藉由張貼金門的春聯，感受金門過年的喜氣，相信這是今年開春「最好的伴手禮」。

    5位名師功力深厚，信手拈來，瀟灑寫意的春聯很快吸引出境旅客駐足，有旅客發現，幾位排等春聯的人員中，疑似有掛著通行證的公部門人員，在場停留至少10多分鐘，雖然態度都很拘謹，但在旅運中心開始試營運第四天，還有許多需要優化的動線上，竟能「撥冗」列席，教人懷疑縣府主管的螺絲是不是鬆了？

    旅客反映，如果這些真的是公部門人員，也應該等到休息時間，換了衣服再去排隊，以免衍生誤會。

    一旁等候的旅客說，還好書法名家動作俐落，加上昇恆昌服務人員加強烘乾速度，到場等候春聯者幾乎人人有獎，皆大歡喜。

    昇恒昌免稅商店邀請地區書法名家，在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動。（記者吳正庭攝）

    昇恒昌免稅商店邀請地區書法名家，在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動。（記者吳正庭攝）

    「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，吸引不少小三通旅客駐足排隊索取春聯。（記者吳正庭攝）

    「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，吸引不少小三通旅客駐足排隊索取春聯。（記者吳正庭攝）

    小朋友幫父母選到「馬上有錢」的吉祥話。（記者吳正庭攝）

    小朋友幫父母選到「馬上有錢」的吉祥話。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播