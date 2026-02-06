昇恆昌金門港旅運中心辦揮毫 公部門人員也排隊等大師春聯

昇恆昌免稅商店在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，現場春聯非常搶手。（記者吳正庭攝）

昇恆昌免稅商店邀請地區書法名家，今天在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，現場飄散濃濃年節喜氣；但有眼尖旅客發現，現場幾位疑似戴著工作證的公部門人員竟也在場排等大師春聯，被質疑「不用上班嗎？」

昇恒昌委請金門美術學會辦理的揮毫活動，由學會總幹事盛崧俊邀集孫國粹、唐敏達、洪三袁、謝華東及洪壽森等浸淫筆墨30年以上的書法大家，在金門港旅運中心3樓出境大廳，一字排開，揮灑傳統書藝之美；5位書法老師合力完成「馬騰萬事興」，更展現小三通迎向新的一年，啟動萬馬奔騰向前的蓬勃氣勢。

請繼續往下閱讀...

1名正要循小三通前往廈門的旅客說，帶著金門春聯送給廈門朋友，也讓他們藉由張貼金門的春聯，感受金門過年的喜氣，相信這是今年開春「最好的伴手禮」。

5位名師功力深厚，信手拈來，瀟灑寫意的春聯很快吸引出境旅客駐足，有旅客發現，幾位排等春聯的人員中，疑似有掛著通行證的公部門人員，在場停留至少10多分鐘，雖然態度都很拘謹，但在旅運中心開始試營運第四天，還有許多需要優化的動線上，竟能「撥冗」列席，教人懷疑縣府主管的螺絲是不是鬆了？

旅客反映，如果這些真的是公部門人員，也應該等到休息時間，換了衣服再去排隊，以免衍生誤會。

一旁等候的旅客說，還好書法名家動作俐落，加上昇恆昌服務人員加強烘乾速度，到場等候春聯者幾乎人人有獎，皆大歡喜。

昇恒昌免稅商店邀請地區書法名家，在新啟用的金門港旅運中心舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動。（記者吳正庭攝）

「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，吸引不少小三通旅客駐足排隊索取春聯。（記者吳正庭攝）

小朋友幫父母選到「馬上有錢」的吉祥話。（記者吳正庭攝）

