違規載生雞糞到台東縱谷被攔下 部落族人：是誰「弄臭」地方名聲？

台東縣府僅攔查到違規載運生雞糞貨車司機，部落族人懷疑「搞不好買家另有其人」、「破壞當地名聲」。（警方提供）

縣府近日發布消息，表示日前關山警方獲報有貨車運送台東已禁止使用的生雞糞，當場查扣貨車並擬對司機開罰。但地方民眾則表示，縣府查緝已顯鬆懈，加上懲處對象只有送貨司機卻無背後買家，也不知到底是否真為當地農民所購，若真如此，依此規定「冒險、擔責任的是司機，我若是農民還可以繼續叫貨，規定實是莫名其妙」。

縣府日前表示，被查緝貨車是因駛過臭氣熏天才引得民眾報警，尚未抵達目的地就在延平鄉山路被攔下。環保局表示，貨車是從嘉義出車到台東縣延平鄉，由於已在半路攔下、準備開單，因此也未追查至何處農田使用，將對司機開罰6萬到30萬元，限期陳述意見。

消息聽在當地部分族人耳裡卻十分不是滋味，「到底是否真有這位農民？若真有，又是哪個害群之馬，連全鄉名聲都破壞了」。原來當地不少種植蔬菜、鳳梨都主打有機或無毒農業，擔心鄉內有人使用未腐熟的生雞糞消息一出，恐買家生疑慮才十分緊張。

再者，有當地族人說，以往都在南迴公路台9線森永所、也是台東最南端的警所就能將違規物品「拒於縣境外」，現在還是從嘉義一路「臭過市區再到台東縱谷的山區被攔下」，「警方到底在幹什麼？又是哪個害群之馬農民出來搞事？」縣府也沒再追查，此等規範下，「我若是農民還能再一直叫貨（生雞糞），反正被罰的不是我」，質疑規定及執法機制有重大結構問題。

環保局表示，執法是以「不使用生雞糞」為目的，實際層面來看，由於生雞糞未實際下田，就算下田後、打入土中也難以驗明原為生雞糞，因此執行有難度，因此才未再追到農民買家；但要呼籲，由於生雞糞內有不明有機物質恐污染，若是非腐熟，恐會危及土地並產生污染，農民切勿使用。

