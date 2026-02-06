聯合稽查揪4賣場防火門無法閉合 新北工務局：共罰36萬已改善

新北市副市長朱惕之今率公安小組，前往新店區的裕隆城百貨商場進行聯合稽查。（記者黃政嘉攝）

新北市府為維護春節期間消費者公共安全、食品安全，並落實電動車充電樁及天然氣管線使用規範，新北市公共安全聯合稽查小組陸續針對新北市規模前10大的大賣場、百貨公司進行聯合稽查，工務局指出，自1月2日至1月16日稽查共64家賣場的手扶梯、防火避難設施及設備安全，發現4間賣場4處缺失，皆涉及防火門無法閉合缺失，依規定處分共36萬元罰鍰，業者現皆已在限期內完成改善。

新北市消防局、工務局、衛生局、經發局、環保局、法制局消保官組成市府公安小組，針對新北市大賣場、百貨公司進行聯合稽查，消防局也針對新北市列管2687家轄內人潮眾多的場所進行消防安全檢查，並辦理7處大規模場所的春節前搶救演練。

新北市副市長朱惕之今午也率公安小組前往新店區裕隆城進行聯合稽查，稽查重點包括電動車充電樁、食品標示及儲存環境、是否確實標示肉品產地，天然氣管線及相關設備、消防安全設備、安全梯、手扶梯、防火門等安全設施，自衛消防編組演練，室內空氣品質等項目。

朱惕之表示，經稽查檢視，裕隆城的充電樁、美食街店家、熟食區瓦斯管線、消防通道與設備均符規定，盼透過稽查，督促業者重視食品、公共安全，以提供民眾良好的購物環境及維護消費者權益，讓新北市民安心過好年。

新北市工務局稽查轄內大型商場與百貨公司共64間場所安全門、防火避難設施等，發現4間賣場4處缺失，共開罰36萬元。（新北市工務局提供）

