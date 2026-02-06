春節不想塞在車陣 台南啟動疏運 寶可夢「抓寶大軍也有免費接駁

寶可夢活動在台南都會公園（奇美博物館）可望吸引龐大人潮。圖為2018年盛況。（台南市府提供）

春節連假一放就是9天，台南先把交通準備好。市長黃偉哲今（6）日前往安南區和順轉運站，宣布春節交通疏運全面就緒，針對熱門景點、主要幹道加強車流管理與旅運服務，也提前因應2月20日至22日登場的寶可夢活動，規劃兩條免費接駁路線直達奇美博物館，要讓民眾開心出遊、不被塞車壞了好心情。

黃偉哲表示，春節期間台南預期湧入旅遊人潮，市府已做好高承載車道、匝道管制等配套，也推出路邊停車暫停收費等便民措施，盼分散車流、減少市區壅塞。他也預告，2026年職棒開幕週將於3月29日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，未來和順轉運站將成為大型活動與球賽重要轉運節點，呼籲民眾多利用大眾運輸，共同讓交通更順暢。

針對寶可夢活動可望吸引大量人潮，市府特別規劃兩條免費接駁線，包括「台南高鐵線」，自高鐵台南站3號出口往返奇美博物館；以及「家樂福新仁店線」，由家樂福新仁店接送至奇美博物館，建議民眾多利用，輕鬆抓寶、不必煩惱停車。

春節期間，安平、赤崁樓、孔廟、海安街道美術館、水交社文化園區等熱門景點，將列為交通疏導重點；賞花賞景可前往關子嶺、七股鹽山、梅嶺、虎頭埤、六甲落羽松與後壁菁寮老街；燈節活動包括月津港燈節、龍崎光節—空山祭與新營波光節，也都已提前部署交通動線。

交通局提醒，安平延平街、效忠街、國勝路、古堡街將規劃為徒步區，正興街、國華街等市區熱點，將進行交通管制。前往安平建議改採「停車轉乘」方式，北側可走四草大道至同平路停車，東、南側由永華路、健康路前往安億路停車，避開市區車潮，讓春節出遊更輕鬆。

台南春節熱點加強交通管制。（南市交通局提供）

台南春節熱點。（南市交通局提供）

台南市長黃偉哲（中）今日宣布春節交通疏運措施。（記者洪瑞琴攝）

