屏東熱帶農業博覽會2/7起登場 交通管制疏導措施出爐

今年熱博彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣，展現屏東農業的躍動能量。（屏東縣政府提供）

2026屏東熱帶農業博覽會將明（7）日開幕，舉行至3月1日止，除了除夕休園外，每日開放時間上午9時至下午5時，今年主題為「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」，以可愛跳跳馬RODY彩繪稻田，迎接民眾新春走訪屏東，為有效疏導人潮與車流，屏東警分局今（6）日公布周邊交通管制措施，呼籲民眾配合。

屏東警分局表示，活動主要停車場設在熱博園區場域，民眾駕車行駛國道3號下屏東交流道後，右轉德和路直行約700公尺即可入園，其次替代停車場設於屏東農業科技園區，提供大型遊覽車及自小客車輛停放，可沿國3平面道路直行至神農西路左轉進入農科停車場；此外，縣府貼心規劃春節期間接駁公車巡迴園區，行經神農西路、農科路、神農路、德和路、德華路、黃金路、德和路，並設置3處上下車點接送遊客，請遊客多加利用。

屏東縣政府為避免沿線違規停車導致車流阻塞，活動期間公告台27線、屏187丙線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，並針對違規停車行為加強取締及拖吊。

警方表示，除緊鄰熱博園區的屏東交流道之外，臨近仍有麟洛交流道、長治交流道可供遊客使用，分散自屏東交流道前來的車輛，避免車流壅堵。屏東市區民眾建議多利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。

屏東警分局說明，展覽期間將針對會場周邊主要道路實施交通疏導與管制措施，並視車流狀況機動調整交通動線，請駕駛人依現場員警及義交人員指示行駛，避免違規停車影響通行。建議民眾多利用大眾運輸工具，或接駁服務前往會場，以減輕周邊停車壓力。

屏東熱博接駁車動線圖。（屏東警分局提供）

