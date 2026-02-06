台南永康區6公辦市地重劃、區段徵收進行中 北興里一口氣增加3公園

台南市永康區北興里透過永大市地重劃及大同市地重劃，將一口氣新設3座公園。（記者劉婉君攝）

台南市永康區目前有6處公辦市地重劃或區段徵收正在規劃、進行中，除了位於原永康砲校用地備受關注的「永康創意設計園區」，還有二王市地重劃、永康車站北側產業專用區等。其中，原本沒有公園的北興里，將透過市地重劃，一口氣添3座公園。

陸軍砲兵訓練指揮部去年底從永康遷至關廟區後，原永康砲校用地隨即由台南市地政局展開區段徵收開發，目前正進行部分老舊建築物拆除，將於今年施工；永康車站北側產業專用區市地重劃，目前補償作業已經完成，進行廠房拆除中，順利的話將於第3季或第4季施工；崑大路公辦市地重劃預計年底完成；二王市地重劃進行遷葬補償，預計第3季或第4季進行整地，將採分區施工，有爭議的基督教墓園部分將暫緩；大同市地重劃工程招標中，順利的話將於上半年動工；永大市地重劃則待都市計畫獲內政部核准。

北興里長鄭文生表示，目前里內並無公園，永大及大同市地重劃完成後，將可為里內新增3座公園，提供里民休憩運動。

地政局市地重劃科長黃冠程表示，永大及大同市地重劃區原劃設學校用地，因少子化評估已無設校需求，市府透過市地重劃方式解編，規劃住宅區及公園等。其中，大同市地重劃區將預留活動中心用地，並新闢滯洪池景觀，2座公園面積分別約0.222公頃及0.197公頃，工程招標順利的話，預計上半年動工，工期2至2.5年左右；永大市地重劃尚待內政部核准，最快年底施工，工期約2.5至3年，公園面積約0.216公頃。

