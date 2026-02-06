為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國北教大攜手更寮國小引進AI資源 偏鄉學童開啟科技視窗

    2026/02/06 19:49 記者林宜樟／嘉義報導
    國立台北教育大學到嘉義縣更寮國小進行科技教育。（更寮國小提供）

    國立台北教育大學到嘉義縣更寮國小進行科技教育。（更寮國小提供）

    嘉義縣六腳鄉更寮國小是偏鄉小校，為縮短城鄉數位落差，讓偏鄉學子也能與國際科技趨勢接軌，學校爭取外部資源，最近攜手國立台北教育大學，舉辦「AI自駕車科學營」與「AIoT體驗營」，活動將mBot智慧車、物聯網及生成式AI等頂尖課程帶入校園，為學童送上充滿知識能量的新年禮物。

    國北教大專業團隊南下授課，課程設計兼具深度與趣味，從基礎的自駕車循線避障，到結合SDGs健康議題的「智慧刷牙助理」模型訓練，再到激發創意的生成式AI應用，引導學生「做中學」，在實作中建立運算思維與數位素養。

    更寮國小主任吳嘉中說，學校團隊為孩子搭建通往未來的階梯，感謝國北教大傾囊相授，讓偏鄉孩子能在校內接觸到最新的科技教育，孩子們從組裝積木到自信展示AI作品，展現對科技的熱情與憧憬。

     

    更寮國小校長陳淑惠說，教育不應受限於地理位置，未來將持續引進優質資源，為孩子們創造更多元的STEAM學習機會，期許透過科技教育的播種，讓偏鄉孩子也能在數位時代自信前行、勇敢追夢。

    科學營讓偏鄉學生瞭解最新的科技。（更寮國小提供）

    科學營讓偏鄉學生瞭解最新的科技。（更寮國小提供）

    學生學習自駕車的影像辨識感測原理。（更寮國小提供）

    學生學習自駕車的影像辨識感測原理。（更寮國小提供）

