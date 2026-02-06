為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中榮爆廠商代刀！停刀懲處+7項改革 全面強化手術室管理

    2026/02/06 19:12 記者蔡淑媛／台中報導
    台中榮總院長傅雲慶說，加強手術室管理，提出「落實具名申請」、「嚴格審核程序」「強化違失懲處」等7項精進作為。（記者蔡淑媛攝）

    台中榮總爆出無照醫材廠商進入手術室代刀爭議，神經外科兩名主任醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，院長傅雲慶今天出面鞠躬致歉，停止兩位醫師的手術業務，各記大過一次。他說，已加強手術室管理，提出「落實具名申請」、「嚴格審核程序」，凡涉及手術室管制作業申請，均須報請院長核定、「強化違失懲處」等7項精進作為。

    傅雲慶說，該案爆發以來，院方持續調查，也將結果也交給主管機關及司法單位，衛福部在1月28日來院實地訪查，醫院在輔導會長官指導下，提出7項精進的作為，加強手術室管理，檢討修正現有規定，明確訂定分工責任及紀律要求，並落實各項管制作為，以維護醫療環境紀律與病人安全。

    包括1、落實具名申請；2、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長（或職務代理人）核定；3、周延管理稽核；4、強化違失懲處；5、 即時病安通報；6、完善教育訓練；7、精進廠商合約。

