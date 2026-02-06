緊鄰地王！ 彰化市南門市場將改建 可增220格車位

彰化市南門市場。（記者劉曉欣攝）

有百年歷史的彰化市南門市場，緊鄰彰化縣「地王」，可說是「超級蛋黃區」菜市場，但因建物耐震未達標準，彰化市長林世賢向中央爭取拆除原地重建，打造兼具現代化市場與停車場雙重功能的綜合大樓，可提供220格停車位，解決舊城區停車位難求的問題。

林世賢表示，彰化市南門市場佔地996坪，前身為日治時期1909年設立的「彰化市公設消費市場」，在歷經1981年大火重建，現址建物已有40多年，評估進行耐震補強工程也要1億多元，考量建物老舊又沒有停車場，附近的民族永樂商圈，以及火車站小西商圈的汽機停車位嚴重不足，決定比照彰化市華陽市場進行拆除原定改建大樓，希望能向中央爭取經費，讓百年老市場能夠華麗變身。

請繼續往下閱讀...

林世賢指出，他所爭取的南門市場拆除重建計畫，計畫興建地下1樓，地上5樓的建物，地下1樓及地上1樓規劃市場空間及停車空間，設置生鮮、熟食、民生用品攤位，並配置冷鏈儲藏區、垃圾集中區與卸貨區。2到5樓規劃為公共停車空間，預計可提供220格車位。

在南門市場改建期間，將尋找臨時中繼市場讓攤商可繼續營業，初步以鄰近的公有停車場為優先選擇。由於南門市場附近就有民權市場，可降低居民採買需求的影響。林世賢表示，他已向行政院院長卓榮泰進行口頭報告，希望能夠加速老市場改建，提供安全購物與停車空間。

彰化市南門市場耐震評估未達標需補強。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法