    首頁 > 生活

    急凍！陽明山區可能降雪 北市警7日起至9日止三階段交管

    2026/02/06 18:55 記者劉慶侯／台北報導
    中央氣象署預估7日至9日清晨寒流南下持續降溫，陽明山區可能降雪，北市警局自7日起至9日止將實施三階段交管（記者劉慶侯翻攝）

    中央氣象署預估7日至9日清晨寒流南下持續降溫，陽明山區可能降雪，北市警局自7日起至9日止將實施三階段交管（記者劉慶侯翻攝）

    中央氣象署預估7日至9日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林、北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制。

    北市警交通大隊表示，各實施管制點如下：

    1、第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪

    （1）101甲線與陽金公路口。

    （2）仰德大道、至誠路口。

    2、第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

    （1）中湖戰備道與陽金公路口。

    （2）湖山路與勝利街口。

    （3）湖山路與中興路口。

    （4）菁山路101巷與新園街口。

    3、第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪

    （1）行義路、泉源路口。

    （2）行義路、東昇路口。

    （3）格致路、凱旋路口。

    針對前述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈始能續行；未持「仰德大道通行證」民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律加掛雪鏈。

    北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

