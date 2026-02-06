為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    設計南投「紙教堂」日本坂茂建築師 將改造大安森林公園公廁

    2026/02/06 19:11 記者孫唯容／台北報導
    今（6）日在台北市長蔣萬安見證下，正式簽署合作備忘錄（MOU），將操刀大安森林公園4號公廁的設計，導入其在人道建築與公共設施設計上的專業經驗，推動全齡友善與永續理念。（記者孫唯容攝）

    台北市府持續推動「公廁2.0」改造計畫，大安森林公園之友基金會與日本坂茂建築師，今（6）日在台北市長蔣萬安見證下，正式簽署合作備忘錄（MOU），將操刀大安森林公園4號公廁的設計，導入其在人道建築與公共設施設計上的專業經驗，推動全齡友善與永續理念。

    坂茂建築師享譽國際，他以「建築與社會責任」聞名，在重大震災及難民營現場，組建臨時住所，2014年曾榮獲普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），位於台灣南投的「紙教堂」也是他的傑作，成為921震災後重建記憶的象徵，坂茂也曾參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為兼具城市文化與國際關注的象徵。

    今天舉行合作備忘錄簽署儀式，由大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與坂茂建築師共同簽訂，並邀請台北市市長蔣萬安出席見證。蔣萬安指出，台北市在2023年開始啟動公廁2.0改造計畫，希望翻轉大家對於公廁陰暗髒亂的負面印象，希望公廁不只是市民應急所需，而是能夠融入城市美學，過去這段期間，北市34處流動廁所改造完成為景觀廁所，有10處固定廁所也完成了改造，希望提供市民更安全舒適，更好的使用體驗。

