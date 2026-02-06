光復輕度災區復耕成功！陳金德拔蘿蔔讚「馬太鞍有希望了」

光復鄉瑪布隆農場主人柯春伎復耕白玉蘿蔔成功。（記者花孟璟攝）

去年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流後，光復鄉有190公頃因嚴重土沙埋沒，被納入重災區，第一時間包括，農業部花蓮區農改場、農業試驗所都投入研發災區復耕，其中輕度受災區已有瑪布隆、邦查農場初步復耕成功。行政院政委陳金德今天到農場拔蘿蔔見證復耕成果，直呼「馬太鞍有希望了」。

馬太鞍溪災後超過4個月，農業部花蓮農改場在淤土深度小於50公分的一般受災區，共設置7處示範田。花蓮農改場助理研究員倪禮豐說，示範田分布於馬太鞍濕地、佛祖街及北富村馬佛溪兩邊共3個區塊，淤土深度從最淺的8到10公分，到最嚴重的50公分左右都有，依照淤土深度研發不同的復耕技術，其中淤土最淺的瑪布隆農場、邦查農場已復耕成功，還有蘿蔔等農產品可以收穫，讓災後農民有現金收入！

行政院政委陳金德今天下午參觀瑪布隆農場，下田拔白玉蘿蔔，也與農場主人柯春伎一起品嘗櫻桃蘿蔔、羽衣甘藍等醃漬蔬菜。陳金德說，看到這些曾受到洪水肆虐的農地，透過土壤測試及改良後復耕，還能種植高經濟價值的白玉蘿蔔、羽衣甘藍、櫻桃蘿蔔、小米、苦蕎麥及甜蕎麥，代表馬太鞍的春天以及希望，期盼馬太鞍早日復原。

瑪布隆農場主人柯春伎在光復鄉有20多公頃田地，坐落於不同區塊，其中部分為重災區已確定無法復耕、只能接受政府價購，在馬太鞍濕地水廣段的農地屬輕度受災，但柯春伎說，她不會用悲觀的心態看待，而是要努力早日復耕。

柯春伎說，災後感謝農改場、農試所等單位提供技術支援，不管是用有機肥、木屑改良土質，幫助土壤恢復透水及通透性，或使用滴灌技術，農場終於恢復種植短期葉菜類如羽衣甘藍、白玉蘿蔔，可以馬上上市換取收入，未來也會努力把經驗知識分享給族人，這是她的使命。

倪禮豐說，評估20公分至50公分這個深度比較困難，需使用怪手等將綠肥及上下層泥土攪拌，還需要將土地整平，目前還在測試改良中，希望早日復耕成功。

花蓮農改場副場長宣大平說，經檢驗發現，堰塞湖淤土有機質嚴重不足，作物甚至雜草都難活，且pH值偏鹼性，需要使用有機質肥料、酸性的硫磺將土質恢復為中性土，再種植綠肥、有機質肥料以提升地力，希望逐步恢復農地健康。

行政院政委陳金德（前排右三）今天到花蓮光復鄉馬太鞍濕地的瑪布隆農場拔蘿蔔，見到農民災後豐收的成果相當高興。（記者花孟璟攝）

