    屏議員張榮志 : 屏南快速公路六年後才動工 簡直是在欺騙感情

    2026/02/06 19:16 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣議員張榮志發動臨時動議，強力要求屏南快終點必須加速，並延伸至恆春鎮內、加開說明會。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣議員張榮志發動臨時動議，強力要求屏南快終點必須加速，並延伸至恆春鎮內、加開說明會。（記者蔡宗憲攝）

    屏南快速公路陸續於車城、枋寮召開說明會，由於官方揭露的二○三二動工期程與地方期待落差太大，引發半島鄉親強烈反彈。屏東縣議員張榮志轟擊中央「不要再把半島居民當三等公民」，會後更連夜奔回議會發動臨時動議，獲得議長周典論、副議長盧文瑞及多位議員連署支持，要求屏南快終點必須加速，並延伸至恆春鎮內，絕對拒絕「交通孤島」的命運。

    「當選議員至今，我每一次質詢都在為恆春半島爭取一條救命路！」張榮志表示，屏南快不僅是為了觀光產值，更關乎醫療急救與核電廠緊急疏散。他痛批，爭取超過二十年，結果說明會竟然吐出「六年後才動工」，簡直是在欺騙感情。他強調，半島鄉親要的是實質建設，不是選舉前的政治安撫。

    說明會結束後，張榮志隨即趕往縣議會提出臨時動議，獲得議長周典論、副議長盧文瑞、議員蔣家煌、鄭清原、徐榮耀等議會巨頭連署力挺。該提案明確訴求，屏南快終點必須從原定的車城北端延伸進恆春鎮內，才能真正照顧半島南端居民；同時要求公路局必須增開枋山鄉、恆春鎮說明會，廣納在地心聲，並縮短行政期程，讓救命路早日成真。

    屏南立委徐富癸、縣議員潘芳泉、盧玟欣等人也強調，這條路是醫療與觀光的關鍵生命線，要求中央打破「一關卡一關」的官僚作業，改採分段施工與同步規劃，確保進度最迫切的「楓港段」優先推動。

    公路局於枋寮說明會時則重申，「屏南快速公路第一階段環境影響說明書」4日經環境部環境影響評估審查委員會審查，同意進入第二階段環境影響評估作業，將加速趕辦規劃及二階環評作業。強調目前推動進度超前，如後續二階環境影響評估能夠順利通過，可望縮短建設期程1至2年，早日實現鄉親對完善快速交通網絡的殷切期盼。

