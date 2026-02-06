為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒流低溫特報 行政院召開情資研判會議

    2026/02/06 18:42 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議。（資料照）

    行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議。（資料照）

    據交通部中央氣象署最新情資分析，明（7）日起寒流逐漸影響台灣，預計8日（週日）至9日（週一）清晨為低溫影響最劇期間，並於北部、金門及馬祖為低溫最明區域。行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議。

    行政院災防辦指出，本次寒流呈現先濕冷後轉乾趨勢，為守護國人安全，已整合部會資源落實相關應變工作。除嚴防農漁寒害與禽流感疫情外，針對獨居老人及街友，政府已啟動「低溫關懷機制」，並由衛福部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間；同時持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供國人運用。

    此外，針對低溫期間用電量增加，由內政部強化宣導使用電暖器等電器之安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

    針對7日晚間起北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山可能出現之結冰降雪，行政院請交通部預置機具並隨時啟動交通管制；另針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪，由交通部督導港務及航運單位發布預警，確保海上作業船隻及岸際民眾安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播