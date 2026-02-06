寒流低溫特報 行政院召開情資研判會議

行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議。（資料照）

據交通部中央氣象署最新情資分析，明（7）日起寒流逐漸影響台灣，預計8日（週日）至9日（週一）清晨為低溫影響最劇期間，並於北部、金門及馬祖為低溫最明區域。行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議。

行政院災防辦指出，本次寒流呈現先濕冷後轉乾趨勢，為守護國人安全，已整合部會資源落實相關應變工作。除嚴防農漁寒害與禽流感疫情外，針對獨居老人及街友，政府已啟動「低溫關懷機制」，並由衛福部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間；同時持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供國人運用。

此外，針對低溫期間用電量增加，由內政部強化宣導使用電暖器等電器之安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

針對7日晚間起北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山可能出現之結冰降雪，行政院請交通部預置機具並隨時啟動交通管制；另針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪，由交通部督導港務及航運單位發布預警，確保海上作業船隻及岸際民眾安全。

