台南0206地震滿10年 生命鬥士洪家益、導演蔡坤洲分享重生故事

台南0206地震屆滿10年之際，生命鬥士洪家益（前）與紀錄片導演蔡坤洲（後），7日將在台南市立圖書館永康新總館舉辦《我的腳走去佗位？》講座，分享生命故事。（記者劉婉君攝）

2016年0206地震，台南永康維冠大樓倒塌，造成115人罹難，受災者洪家益因而失去雙腳，10年來，他走過鬼門關、歷經復健的艱辛、身心的調適，重新找回人生，導演蔡坤洲一路陪伴並拍攝紀錄片，2人明（7）日將在台南市立圖書館永康新總館舉辦《我的腳走去佗位？》講座，透過影像分享生命故事，希望帶給社會正向的回饋，也給正遭遇困境的人一點前進的力量。

72年次的洪家益，目前在農產行銷公司從事內部行銷工作，為了不將自己侷限在家裡，2020年他重考汽車駕照後，完成環島旅遊，「做了健康的自己沒做到的事」，也曾到日本參觀當地的無障礙環境，讓視野變得更開闊。在0206地震屆滿10週年之際，他將透過講座，分享自己的生命故事。

洪家益說，講座將從地震當天自己被困時的場景開始談起，被救出來、住院治療長達285天才出院，如何接受另一個自己、如何撐過艱難的復健，以及出院後面對外界異樣眼光時，如何調適心情。他說，「沒有接受自己、沒有辦法把心打開，就永遠會在意別人的眼光」，感謝一路上有許多人、許多團體的幫忙及鼓勵，「人沒站起來沒關係，心一定要站起來！」希望透過分享，告訴大家，「雖然10年前遇到人生最大的災難，但10年後我重生了」。

洪家益表示，期望藉由自己的故事，鼓勵其他遭遇困難而走不出來的人，人生沒有一帆風順，每個困境都是去面對和解決，化為成長的養分，繼續往前走，「選擇不同，人生就會不同」。他也希望台灣對建築有更加嚴格的檢驗，不要讓傷害一再重複。

導演蔡坤洲表示，《我的腳走去佗位？》紀錄片仍持續拍攝中，10年來一路看著洪家益從醫院復健、回到日常生活，他的堅持與勇氣都看在眼裡，希望藉由家益的生命歷程，將正向的力量回饋給社會，也呈現社會如何接納受災者的過程，希望其他有需要家益分享生命故事的單位，可以提出邀約，同時期盼家益未來能在社會支持與科技協助下，重新找回行走的可能。

《我的腳走去佗位？》講座於明天下午2時至4時，在新總館6樓舉行，採自由入座，額滿為止。

