    首頁 > 生活

    學術議題對話、探討高教合作 法國東語學院校長訪台

    2026/02/06 18:27 記者林曉雲／台北報導
    台法高教合作再深化，法國東語學院校長Jean-François Huchet（左4）訪台交流。（教育部提供）

    台法高教合作再深化，法國東語學院校長Jean-François Huchet（左4）訪台交流。（教育部提供）

    為促進台法學術合作，教育部邀請法國國立東方語言與文化學院校長暨法國大學校長協會副主席Jean-François Huchet（余曦）近日訪台，參訪國內多所頂尖大學及研究機構，深化既有合作關係，並期待台法未來在台灣學、語言及區域研究合作領域有更深入的交流。

    法國東語學院是一所專門研究西歐以外各語言及文史的知名學府，該校課程涵蓋百種以上語言，研究範圍涉及歷史學、人類學、國際關係、語言學、考古學、藝術、文獻學、經濟學及媒體等人文社會學科，學生人數約8000人，其中約2000名為來自120國的外國學生。

    去（2025）年東語與駐法國代表處教育組簽署台灣研究講座備忘錄，計畫合作5年期，內容從文化、語言及知識等面向論述台灣新視角；此行參訪國立台灣大學、國立台灣師範大學、台北政經學院、法國在台協會、高等教育國際合作基金會及中央研究院等學術與研究機構進行教育交流，並進行台法學術議題對話，探討未來合作方向。

    教育部政次劉國偉表示，台灣與法國長期維持緊密的學術夥伴關係，感謝Huchet去年出席台法高等教育論壇及對於台法教育交流的長期支持，也提到教育部推動「青年百億圓夢計畫」及公費留學獎學金等計畫，鼓勵台灣青年赴海外學習及實習，樂見青年學子前往法國進修交流，拓展全球視野及跨文化的競爭能力，也歡迎法國青年來台灣交流及學習。Huchet兼任法國大學校長協會副主席職務，期許未來台灣與法國的大學校長組織可以有更多密切交流的機會，深化台法高等教育合作。

    目前法國學生在台灣總計1963名（含學位生152名、非學位生1811名），另依據法國教育部提供資訊，台灣學生在法國就學計411名。

    本報多次報導法國東語學院台灣學中心的重要計畫，例如東語台灣學中心主任劉展岳去年首度規劃主導，並和台灣多個高等教育機構合作的「台灣語言線上學習平台」，學員包括法國、捷克、波蘭、奧地利、荷蘭、德國、芬蘭等國總計465人，提供外國人士學習「台灣」，也培訓台灣的語言教師，將台灣語言作為對外的第二外語教學。

