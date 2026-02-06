為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大里農會表揚模範農民 林和昌助水蕹菜進軍台北獲獎

    2026/02/06 18:07 記者陳建志／台中報導
    大里農會今天舉辦慶祝農民節及模範農民表彰大會，青農林和昌（左）協助將大里水蕹菜打進台北市場，獲得農會頒獎肯定。（記者陳建志攝）

    大里農會今天舉辦慶祝農民節及模範農民表彰大會，青農林和昌（左）協助將大里水蕹菜打進台北市場，獲得農會頒獎肯定。（記者陳建志攝）

    台中大里區農會今天舉行慶祝農民節及模範農民表彰大會，表揚大里區優良農民及協助農會業務有功人員共150人，四健會並分享「大里杙田間香米」的故事，其中青農林和昌除種植水耕空心菜，還協助將空心菜進軍台北果菜市場，讓價格翻倍，獲得協助蔬果共同運銷業務有功人員獎。

    大里區農會理事長林永鑫致詞時，除祝福所有農友弟兄農民節快樂，並感謝受表彰的農民和相關人員，在過去一年來對大里區農業工作的貢獻，以及對農會業務的幫忙及協助，展望新的馬年，祝福大家身體健康，萬事如意。

    大里農會賴東陽總幹事則恭喜各位得獎的模範農民，並肯定他們對大里區農業的貢獻，未來繼續辦理農民、農村青少年及婦女朋友的教育訓練，及各種公益活動，回饋給會員、鄉親。

    其中獲得「協助蔬果共同運銷業務有功人員獎」的青農林和昌說，從小就跟著阿公、爸爸種水蕹菜（水耕空心菜），約5年前開始完全接手，目前約種植3甲地的水蕹菜，之前都銷往雲林西螺果菜市場，為了做出市場區隔，去年在大里農會輔導下，開始進軍台北果菜市場，雖要求的品質較高，但價錢也較好，拍賣價可到每公斤5、60元，比之前每公斤約30元漲了一倍，因大里的水蕹菜具有脆、不容易黑的特點，相當看好未來的市場潛力，很開心得到農會的肯定。

    另一位獲得優秀農民的廖翊婷，外號「梨山水果郡主」，從小協助爸爸、媽媽在梨山種植李子、甘露梨、蜜蘋果、水蜜桃，目前就讀台大博士班，能獲獎相當開心，因覺得將果園的農產外銷賣到好價格，是目前最困難的地方，希望未來利用所學有所突破。

    大里青農廖翊婷長期協助自家果園包裝、行銷，獲得優秀農民的肯定。（記者陳建志攝）

    大里青農廖翊婷長期協助自家果園包裝、行銷，獲得優秀農民的肯定。（記者陳建志攝）

