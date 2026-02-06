避開「基金一路停車場」！基警春節交管 往金萬改走德安交流道

基隆安樂市場、果菜市場周邊2月13日到16日交通管制。（記者林嘉東翻攝）

春節9天連假銷間，基隆市區及往北海岸景點預估會湧現大規模車潮，為防止國3基金交流道、台62線基隆端淪為「大型停車場」，基隆市警察局第四分局今天（6日）發布春節交通疏導計畫，呼籲到金山、萬里旅遊時，如遇「塞車時段」改走台2己線（德安交流道）替代道路，避免受困車陣影響出遊興致。

警方分析，春節連假2月14日到22日期間，往金山、萬里方向尖峰時段集中在上午9點到下午3點；至於收假返回市區的車流，預計下午4點到晚間9點最為壅塞。為緩解基金路段壓力，連假期間每天上午10點到晚間8點，派駐警力在沿線重要路口調控號誌，嚴格執行路口淨空。

警方也呼籲，要前往金山、萬里，若遇到塞車時段，可由台2己線下德安交流道，銜接湖海路到金山，避開基金一路瓶頸路段；若遇突發事故，警方也會透過警察廣播電台即時通報，請留意最新路況。

2月13日到16日年前採買高峰，安樂市場與果菜市場周邊交通管制。安樂市場周邊每天上午9點到12點，安一路、樂一路口三色號誌管制，觀音橋兩側設置交通錐人車分流，同時加強取締安一路違規停車。

果菜市場部分，麥金路與麥金路127巷口的迴轉道外側，規畫為「市場出口專用車道」，以利採買車潮迅速散場。警方提醒，春節期間，安一路沿線及市場周邊「併排停車」、「紅線違停」等影響車流行為強力執法。第四分局呼籲民眾務必遵守交管、禮讓行人，「喝酒不開車，開車不喝酒」，共同維持行車順暢。

基金路段沿線路口，春節連假期間每天上午10點到晚間8點調控號誌，嚴格執行路口淨空。（記者林嘉東翻攝）

