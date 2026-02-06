為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    又來！雲林口湖棄置316隻禽流感病死鵝 縣府重罰四湖鵝農法辦

    2026/02/06 17:34 記者李文德／雲林報導
    雲林縣爆四湖鵝農將多達316隻死鵝隨意棄置口湖一處偏僻地點，今確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動防所依標準作業程序將鵝農場內1626隻鵝撲殺，也將依法罰鍰，並將飼主依廢棄物清理法函送法辦。（雲林縣政府提供）

    近年來國內禽流感疫情嚴重，近期更是傳出台中豐原豐康牧場將上千隻禽流感病死雞隻隨意棄置苗栗，引發各界撻伐。豈料，雲林縣同樣也爆出有四湖鵝農將多達316隻死鵝隨意棄置口湖一處偏僻地點。雲林縣動植物防疫所表示，今確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序將鵝農場內1626隻鵝撲殺，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，也將依法罰鍰，並將飼主依廢棄物清理法函送法辦。

    雲林縣動防所表示，2月4日接獲通報，指口湖鄉一處魚塭前遭人隨意棄置316隻肉鵝疑似有禽流感症狀，經追查其來源場位於四湖鄉鵝農所飼養，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行撲殺7週齡肉鵝1626隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

    防疫人員指出，吳姓鵝農對面人員前往調查，坦承不諱，更自白1月底鵝場內肉鵝陸續有扭頸、紅腳等症狀，甚至接連死亡，因為鵝隻死亡量龐大、無法處理，因此將病死鵝丟棄至一處魚塭前。

    雲林動防所表示，已針對口湖鄉棄置地點和案場周邊加強公共區域消毒，同時進行2處半徑1公里共36禽場採樣訪視，控制疫情傳播風險。由於該案場隨意棄置，未主動通報疫情，將依動物傳染病防治條例規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰，且依廢棄物清理法函送法辦。

    動防所長廖培志表示，養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報，以防範病毒散播風險。

