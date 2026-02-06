台鐵、鐵警局推新春限定「食炸開運便當」 主食是黃金炸豬排

台鐵與與內政部警政署鐵路警察局合作打詐推出「食炸便當」。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（6日）宣布，與內政部警政署鐵路警察局合作，自2月9日起至2月26日限時推出春節強檔「食炸開運便當」。每份售價199元，主打「聰明識詐‧守護安薪」雙重意涵。

台鐵公司表示，這次聯名便當打破傳統警語貼紙的宣導模式，發揮創意將「防詐五步驟」融入五道經典菜色中。透過食材的國台語諧音梗，打造出一款寓教於「食」的特色便當，讓民眾邊吃邊記。

主菜「黃金炸豬排」寓意「食炸＝識詐」， 選用國產優質豬肉，裹上黃金麵衣酥炸至外酥內嫩，象徵「識破詐騙」。大口咬下厚實的豬排，代表擊碎詐騙手段，讓壞運退散、好運「炸」裂；副菜「蔥油雞絲」寓意「從（蔥）容應對」， 鮮嫩雞絲淋上特製蔥油，香氣四溢；提醒民眾遇到可疑來電或訊息時，要保持冷靜，「從容應對」不慌張，才能做出正確判斷。

配菜「芥菜干貝」寓意「提高警戒（芥）」，選用春節必吃的「長年菜」（芥菜），搭配鮮甜干貝燴煮，年節必嘗，取其諧音提醒民眾，面對高獲利投資或不明連結，須時刻「提高警戒」，不貪不躁。

還有「芹菜蘑菇」寓意「勤（芹）加查證」，爽脆芹菜與蘑菇清炒，口感豐富，意指在採取行動前，務必「勤加查證」，隨時撥打165反詐騙專線求證，避免落入圈套；「蒜味香腸」寓意「不遭暗算（蒜）」，台灣正宗蒜味香腸，越嚼越香，象徵凡事精打細算，看緊荷包，「不遭暗算」，守護辛苦賺來的安家薪水。

台鐵公司表示，這次與鐵路警察局合作選在農曆年前（2/9-2/26）推出，正是希望在民眾領完年終、紅包之際，透過這款「食炸開運便當」加強提醒，不僅要讓旅客吃得飽足、吃得精緻，更要將「識詐」觀念深植入心。「食炸開運便當」將在台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售，每日供應數量有限。

食炸便當。（台鐵公司提供）

