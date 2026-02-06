為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賞櫻探訪水利奇觀 日月潭「神秘黑洞」曝光

    2026/02/06 17:30 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭櫻花季單車遊程，途中經過水社壩，附近還有「神秘黑洞」溢流井，係為日治時期沿用至今的防溢堤設施。（日管處提供）

    日月潭櫻花季單車遊程，途中經過水社壩，附近還有「神秘黑洞」溢流井，係為日治時期沿用至今的防溢堤設施。（日管處提供）

    日月潭春節適逢櫻花季，環潭推出單車騎行遊程，其中知名景點水社壩附近有處「神秘黑洞」，還是水利工程奇觀，日月潭風景區管理處指出，該處建物為「溢流井」，若潭區超過滿水位，潭水就會自動溢流入井，確保日月潭水庫安全，民眾到潭區走春可順道探訪，認識從日治時期沿用至今的水利工程「黑科技」。

    日管處指出，潭區2月正值櫻花季，除了暨南大學、九族文化村等賞櫻勝地外，環潭也有賞櫻景點，包括伊達邵親水步道、慈恩塔步道，以及有水巷等，並規劃單車騎行路線，遊客可從水社出發，經水上自行車道、水社壩、向山，抵達月牙灣再折返。

    其中來到水社壩，還可探訪一旁的「神秘黑洞」溢流井，該設施可說是日月潭的安全機制，若水位過高時，潭水就會自動流入井內，避免溢堤，水流則會經由隧道排入下游河川。

    日管處說，日月潭不僅是觀光湖泊，也是日治時期就建設的水力發電工程，當時更被視為「東洋最大水力發電工程」，溢流井被保留沿用至今，可說是工程奇觀。

    若水位過高，潭水就會自動溢流至「神秘黑洞」溢流井，防止溢堤。（日管處提供）

    若水位過高，潭水就會自動溢流至「神秘黑洞」溢流井，防止溢堤。（日管處提供）

