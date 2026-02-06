為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵賣便當年賺8億餘元！客運收入207億餘元創新高

    2026/02/06 16:52 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵便當熱銷，經常大排長龍。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台鐵公司在前年初公司化、去年6月底調漲票價，平均漲幅約26.8%，並陸續推出多款台鐵便當。台鐵公司今天（6日）公布去年營運狀況，客運收入207.33億元創新高，並預期現金流今年會轉正、盈餘估達17億元。

    台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵去年賣便當收入賺了8.76億元，比前年成長9%，文創商品收入高達6886萬元，也較前年成長15%，都創下歷來新高；馮輝昇提到，今年營收預計達459.13億元，依照國營台鐵公司設置條例，票價沒有合理調整前，政府會給予政策因素虧損補貼，因此今年會有113年票價補貼挹注。

    他指出，台鐵公司開源節流、加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，按照預算編列將有盈餘17億元，未來持續讓本業和附業收入持續成長，預計2028年整體可轉虧為盈。

    台鐵每兩年可以檢討一次票價，馮輝昇指出，票價案將依立法院和運價公式規定，每兩年依照票價公式規定檢討，「台鐵在去年6月才調整票價，要再談應該會到明年上半年才會再檢討」。

    台鐵公司曾與屏東縣政府合作，以輸日等級的屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」。（資料照）

