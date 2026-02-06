高齡情運大不同 8旬正哥、寶姐新北關懷據點辦「喜事」戴戒「廝守終身」

新北市社會局副局長許秀能（後排中）參與正哥和寶姐的喜事，祝福「老新人」彼此相互照顧扶持。（圖由新北市社會局提供）

同是高齡感情，際遇卻大不同，近日有數億元財產的百歲老翁與69歲女看護結婚，被兒女懷疑覬覦家產，而在新北市板橋區的小兔子照顧關懷據點，87歲的正哥與75歲的寶姐歷經2年同窗情誼，以及生死考驗後，兩人5日在據點進行象徵「廝守終身」的戴戒儀式，新北市社會局副局長許秀能受邀為這對老新人見證，祝福他們相互照顧扶持。

中華小兔子新生命協會理事長林孟汝表示，正哥與寶姐兩人喪偶均已獨居多年，後來一起在據點上課2年多，彼此相互關心，正哥數週前在據點活動中突然倒地，一度失去生命跡象，寶姐當下緊急進行CPR（心肺復甦術）搶救10多分鐘，直到消防人員接手，送醫急救，驚險挽回性命。

請繼續往下閱讀...

她說，經此大難，正哥覺得人生無常，必須拾回自主人生，把握時刻，珍惜當下，而寶姐在正哥住院及返家休養期間，時常探望，噓寒問暖，並主動照顧，據點同學都看在眼裡，後來正哥重回據點上課，為給寶姐驚喜和名份，並相互扶持，因此據點5日張燈結綵，門口貼上「雙星報喜，家有喜事」紅聯，並準備長串環保鞭炮，學員也都盛裝打扮，如參加正式宴會，正哥、寶姐互戴戒指，並用傳統紅茶盤端著甜茶和喜餅，分享喜悅。

林孟汝指出，該據點受社會局輔導，每週一至週五服務上百名長輩，還有視障朋友，因空間有限，須分流上課，課程包含桌遊團康、健康促進、手機教學和沖泡咖啡等，現在有長輩在據點找到真愛，可說是名副其實的「月老據點」了。

小兔子關懷據點的正哥和寶姐互戴戒指，「兔媽」中華小兔子新生命協會理事長林孟汝（左）在旁撒花瓣。（圖由新北市社會局提供）

正哥和寶姐一起端甜茶，分請據點同學。（圖由新北市社會局提供）

小兔子關懷據點辦「喜事」，學員一同分享幸福。（圖由新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法