為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風景區花海間、五星飯店枕頭旁 高雄到處可見超人力霸王

    2026/02/06 16:30 記者王榮祥／高雄報導
    美濃花海間的Q版超人力霸王。（觀光局提供）

    美濃花海間的Q版超人力霸王。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園開張前夕，除樂園主場域、大眾運輸載具跟車站裡、城區的路燈下可見到超人力霸王，連五星級飯店枕頭旁、山區的花海也有超人蹤跡。

    超人力霸王將於2/7至3/1，在愛河灣的冬日遊樂園亮相，位於亞洲新灣區、緊鄰冬日遊樂園的五星級「承億酒店」響應盛事，同步推出「超人集合！」系列住宿、遊艇方案、全館主題餐飲與聯名優惠。

    承億說明，即日起至3月1日開放預訂，入住日期為2/7至3/15，只要預訂超人專案，平日雙人房贈送承億集團吉祥物夢獸娃娃及超人力霸王周邊乙組；若在3/2至3/15期間預訂此專案入住，並加入承億酒店官方LINE帳號，再加碼送超人力霸王提燈。

    位於冬日遊樂園旁，擁有港景第一排視野的高流珊瑚礁群商場FOCUS13，近幾日不斷湧入民眾參訪，商場內的店家呼應超人旋風，在入口第一排展示滿滿的超人力霸王系列產品。

    不只飯店、商場，高市觀光局連遠在美濃的花海裡，都邀請Q版超人力霸王進駐，讓大高雄無論山海河港，都可見到超人力霸王蹤跡。

    五星級飯店推超人專案送超人力霸王周邊文創品。（承億提供）

    五星級飯店推超人專案送超人力霸王周邊文創品。（承億提供）

    珊瑚礁群商場FOCUS13一樓玩具店家擺出滿滿的超人力霸王系列玩具。（記者王榮祥攝）

    珊瑚礁群商場FOCUS13一樓玩具店家擺出滿滿的超人力霸王系列玩具。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播