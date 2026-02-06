風景區花海間、五星飯店枕頭旁 高雄到處可見超人力霸王

美濃花海間的Q版超人力霸王。（觀光局提供）

高雄冬日遊樂園開張前夕，除樂園主場域、大眾運輸載具跟車站裡、城區的路燈下可見到超人力霸王，連五星級飯店枕頭旁、山區的花海也有超人蹤跡。

超人力霸王將於2/7至3/1，在愛河灣的冬日遊樂園亮相，位於亞洲新灣區、緊鄰冬日遊樂園的五星級「承億酒店」響應盛事，同步推出「超人集合！」系列住宿、遊艇方案、全館主題餐飲與聯名優惠。

承億說明，即日起至3月1日開放預訂，入住日期為2/7至3/15，只要預訂超人專案，平日雙人房贈送承億集團吉祥物夢獸娃娃及超人力霸王周邊乙組；若在3/2至3/15期間預訂此專案入住，並加入承億酒店官方LINE帳號，再加碼送超人力霸王提燈。

位於冬日遊樂園旁，擁有港景第一排視野的高流珊瑚礁群商場FOCUS13，近幾日不斷湧入民眾參訪，商場內的店家呼應超人旋風，在入口第一排展示滿滿的超人力霸王系列產品。

不只飯店、商場，高市觀光局連遠在美濃的花海裡，都邀請Q版超人力霸王進駐，讓大高雄無論山海河港，都可見到超人力霸王蹤跡。

五星級飯店推超人專案送超人力霸王周邊文創品。（承億提供）

珊瑚礁群商場FOCUS13一樓玩具店家擺出滿滿的超人力霸王系列玩具。（記者王榮祥攝）

