台南將軍、白河揮毫送春聯 「馬上幸福」、「馬上發財」人人愛

台南將軍區公所舉辦送春聯活動，「馬上有錢」等馬年春聯大受歡迎。（將軍公所提供）

農曆春節將至，台南市將軍區公所今天（6日）舉辦「瑞馬迎春・新春揮毫贈春聯」活動，吸引民眾免費領取春聯，「馬上幸福」、「馬上有錢」、「馬上發財」春聯人人愛，炒熱濃濃的年味。

公所邀請昭清宮書法班的書法大師林幸資、張彙綺、楊奇原及陳瑞祥現場揮毫書寫春聯，讓新春的祝福透過書法藝術的傳遞，為家家戶戶增添歡樂與年節氣息。每人限領1幅門聯，以及大小方聯、四言聯各1張，總數發送150幅。

請繼續往下閱讀...

將軍區長張介軍表示，透過新春揮毫讓民眾體驗書法之美，也藉由春聯傳遞新年祝福與正能量，祝福區民在新的一年裡都能平安如意、闔家歡樂。現場也有將軍區圖書館贈送精選書籍活動，讓新春增添一份書香氣息。

此外，白河區公所和店仔口福安宮，今天也在店仔口福安宮廟埕舉辦「寒冬送暖暨新春揮毫活動」，區長董麗華及5位書法老師開筆揮毫，「馬年行大運」、「馬到成功」春聯同樣受歡迎，現場伴著福安宮國樂團與星期二樂團悠揚的樂聲，洋溢歡樂。

而台北市白河同鄉會、張鑑公祭祀公業、白河婦女會愛心服務社、火山碧雲寺、大仙寺發送愛心慰問金關懷弱勢戶，也有台南市希望義剪服務協會提供義剪、北台南家扶中心舉辦愛心義賣會、白河衛生所提供施打流感疫苗，讓活動充滿社會的溫暖與關懷。

台南將軍區公所舉辦送春聯活動，也有區圖書館推廣閱讀贈書活動。（將軍公所提供）

台南白河區公所和店仔口福安宮，今天也在店仔口福安宮廟埕舉辦「寒冬送暖暨新春揮毫活動」。（白河公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法