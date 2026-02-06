為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋農會超市年貨大街開跑 滿500換50元抵用券

    2026/02/06 16:15 記者黃子暘／新北報導
    板橋區農會活力超市1樓廣場開辦板農年貨大街。圖為往年活動情形。（新北市農業局提供）

    板橋區農會活力超市1樓廣場開辦板農年貨大街。圖為往年活動情形。（新北市農業局提供）

    農曆春節在即，新北市府農業局長諶錫輝指出，板橋區6日至13日，於板橋區農會活力超市1樓廣場開辦板農年貨大街，販售新北在地農家多元農漁特產、乾貨、茶葉、蔬果等，現場消費滿500元可憑發票兌換「50元超市抵用券」，滿1000元兌換2張，以此類推。

    另外，板農活力超市內年貨專區累積消費滿6000元，送200元超市抵用券；板農年貨大街位置就在捷運府中站1號出口，交通便利。

    諶錫輝說，板農活力超市以販售台灣優質農產為主，今年開辦第18年，活動自2月6日起至13日，每日上午9點30分至晚上7點30分開放採買，將有新北在地小農與全國各地精選農漁特產前來擺攤，包括「阿財綠竹農場」綠竹筍乾與脆筍、東北角「海洋牧場貢寮鮑」推出「一口鮑」與「九孔XO醬」、「鼎勝養蜂場」帶來不同份量的頂級龍眼蜜，送禮自用兩相宜，石門區農會也會販售石門肉粽與炭焙鐵觀音。

    諶錫輝指出，為回饋消費者支持，板農年貨大街現場消費滿500元可憑發票兌換50元超市抵用券；板農活力超市內年貨專區累積消費滿6000元，再送200元超市抵用券，多買多送。

    板橋區農會理事長郭進源表示，板農年貨市場匯聚全國優質農產，秉持「產地直送、食在安心」概念服務農友與消費者。

    農業局補充，市府秉持「農業健康市/式」理念，在生產端輔導農友有機或友善耕作，在銷售端扮演後盾，規劃大型展售會與發展電商通路，打破地域限制，邀請消費者來新北辦年貨。

    板橋區農會活力超市1樓廣場開辦板農年貨大街。圖為往年活動情形。（新北市農業局提供）

    板橋區農會活力超市1樓廣場開辦板農年貨大街。圖為往年活動情形。（新北市農業局提供）

