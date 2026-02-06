為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東方道長遇上埃及祭司 十鼓文創園區魔法屾林市集+奇幻展演

    2026/02/06 16:39 記者吳俊鋒／台南報導
    十鼓魔法屾林市集邀請知名的太初玄清宮道長葉峻男現場進行米龍創作。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓魔法屾林市集邀請知名的太初玄清宮道長葉峻男現場進行米龍創作。（記者吳俊鋒攝）

    百年舊糖廠轉型的台南仁德十鼓文創園區，農曆年前推出魔法屾林市集，工業遺產化身全球巫師聚落，神祕力量齊聚，更邀請國內知名的新竹太初玄清宮表演米龍創作，結合宗教儀典的沉浸式場域，當東方道長遇上埃及祭司，為民眾帶來不同的祈福體驗，2月7、8日與13到15日連續兩週登場。

    十鼓文創園區在農曆春節前登場的魔法屾林市集，超過200組國內、外知名品牌共襄盛舉，涵蓋日、泰、韓、香港、印度、尼泊爾等地，融合宗教儀式、藝術創作與跨文化表演，規劃6大主題區，展現「東西交會、古今共振」的核心精神，活動共有5天。

    除了魔法屾林市集，活動期間一併舉辦魔法藝術節，邀請台灣與日本知名的打擊樂團，進行踩街、儀式型、環境劇場等各種型態的展演，精彩可期，讓民眾提前感受新春的熱鬧氣氛。

    十鼓今天在園區黃帝殿宣傳魔法藝術節暨屾林市集，邀太初玄清宮道長葉峻男展現東方術士的神力，現場創作深具吉祥寓意的「米龍」，配合琵琶、打擊樂的演奏，營造莊嚴而震撼的儀式氛圍，也讓觀眾近距離見證。

    葉峻男藉由傳統道法與藝術儀式「以米化龍」，完成生動的造型，帶來護佑與好運，也透過開光，宣示做為祈福館的黃帝殿，重整後全新啟用，展出珍藏的一系列的巨幅神尊彩繪畫像，以及巨型神尊紙紮創作。

    現場也打造十大帝王燈祝福、南辰北斗平安橋、虔誠奉納、震鼓除穢、天聽祈願、法輪常轉，以及米龍文化大觀等7個亮點，讓民眾五感體驗，洗滌身心，更加碼道長賜福，還有各項好禮贈送。

    葉峻男提到，展出的彩繪、紙紮神尊，包含天師、兵將，以及財神爺等精彩的藝術品，過去僅在大型傳統建醮法事中亮相，特地移師魔法市集，讓民眾能近距離解析東方匠師在信仰結構設計上的細膩與藝術之美，機會難得。

    十鼓文創園區副總經理楊有文說，5天的活動結合主題市集、祈福體驗、國際級演出與沉浸式場域設計，邀請民眾走進百年工業遺址，在鼓聲、魔法與藝術的交織中，展開跨越東西方神祕力量的奇幻旅程。

    十鼓魔法屾林市集也安排了米龍現場創作，發揮東方術士的神力。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓魔法屾林市集也安排了米龍現場創作，發揮東方術士的神力。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓祈福館內，佈置了系列的宗教體驗。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓祈福館內，佈置了系列的宗教體驗。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓文創園區內的黃帝殿成為祈福館，佈置系列的宗教五感體驗。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓文創園區內的黃帝殿成為祈福館，佈置系列的宗教五感體驗。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓文創園區內的黃帝殿成為祈福館，也塔設南辰北斗平安橋。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓文創園區內的黃帝殿成為祈福館，也塔設南辰北斗平安橋。（記者吳俊鋒攝）

