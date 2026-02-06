扶輪社攜手玫瑰墓樂團 在永慶高中以音樂推動生命教育

玫瑰墓樂團在嘉義縣立永慶高中以搖滾音樂結合生命教育。（記者林宜樟攝）

國際扶輪3470地區嘉義陽光扶輪社與嘉義南區扶輪社長期關注青少年生命教育，今天邀請長期投入生命教育推廣的玫瑰墓樂團，在嘉義縣立永慶高中舉辦以搖滾創作音樂為主的青少年生命教育公益音樂會，將生離死別、癌友奮鬥等故事，結合音樂呈現，宣導生命、反毒、反霸凌、抗癌等議題，引導學生正向看待挫折、珍惜生命價值。

陽光扶輪社創社長黃麗貞、南區扶輪社社長吳俊炫、嘉義縣議員黃嫈珺、太保市長鄭淑分、太保市農會總幹事黃靜玉及永慶高中校長郭春松等參與音樂會。黃麗貞說，感謝南區扶輪社共同主辦具意義的活動，太保市公所、議員黃嫈珺服務處一同協辦，以及太保市農會支持，並邀請安仁家園的孩子參與。

請繼續往下閱讀...

玫瑰墓樂團團長蘇世揚醫師長期推動生命教育，已在各地演出500多場公益音樂會，他與團員將臨床經驗與真實的人生故事與體悟融入音樂，讓學生在感動中產生共鳴，重新看見自己的價值，以「用生命教育生命」的方式，陪伴學生在成長過程中找到勇氣與希望。

黃麗貞說，有影響力的公益不只是一次性的活動，而是能為年輕生命帶來力量與改變，青少年在成長階段所面臨的壓力與迷惘，往往難以用課本或說教化解，除了課業學習，更需要情感支持與生命引導，期盼透過真誠的陪伴，為孩子的人生旅程點亮一盞燈。

南區扶輪社社長吳俊炫說，玫瑰墓樂團用音樂拉近距離，讓青少年理解挫折並不可怕，重要的是學會面對、學會選擇、學會珍惜。黃麗貞也邀請社會大眾、各界團體與工商企業人士共同關注，攜手為青少年打造更積極正向的人生觀及價值感，創造更有希望的未來。

玫瑰墓樂團團長蘇世揚醫師長期推動生命教育，已在各地進行500多場公益音樂會。（記者林宜樟攝）

嘉義陽光扶輪社與嘉義南區扶輪社邀請玫瑰墓樂團在永慶高中進行公益音樂會。（記者林宜樟攝）

縣議員黃嫈珺協助舉辦活動，希望各界關注青少年議題。（記者林宜樟攝）

陽光扶輪社創社長黃麗貞說，盼公益音樂會為年輕生命帶來力量與改變。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法