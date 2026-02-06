為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投交通鬼故事！前集集鎮長發難「總達運能不足」 通勤尖峰淪人球

    2026/02/06 16:03 記者劉濱銓／南投報導
    往返台中南投的總達客運6333A車次。（記者劉濱銓攝）

    南投縣公共運輸長期為人詬病，前集集鎮長陳紀衡在臉書發難，指不少南投人是搭公車前往台中的通勤族，但每逢週五下班尖峰，卻因總達客運未能使用大巴疏運，導致在中途站點等車的民眾，屢因公車客滿拒載，淪為「人球」，並指控主管機關、業者長期漠視，呼籲調整車型或尖峰「雙車制」，讓廣大南投民眾安心回家，勿讓公共運輸鬼故事一再上演。

    對此，轄管的台中監理所回應，將調查尖峰時段中途站點實際搭車需求，要求業者因應改善，至於週五尖峰，業者已採大巴疏運，惟大巴在各車型間的實際座位有所不同，之後會要求採最大座位數車型，傍晚尖峰則會要求縮短班距，或研議加班車，以免民眾久候。

    陳紀衡表示，總達客運往返台中南投的6333A車次，因中途行駛國道3號，使得公車只要一上國道就「嚴禁站票」，但因週五下午尖峰運能嚴重不足，公車從台中干城站發車，往往到了中途仁愛醫院、文心南路站就客滿，現場等待的旅客直接變成「次等公民」，像他的妻子就是其中的通勤族，長年身受其害。

    他說，運能不足造成民眾絕望感，引發惡性循環，讓南投人被迫到台中租屋或買車自駕通勤，甚至有時怕等到天荒地老，不得已花1500元車資搭小黃回家，希望主管機關要求業者週五下班尖峰務必使用大巴，或「雙車」發車因應，甚至實施「保留位」，確認上國道之前會下車的人數，以利掌握空位，方便中途站點旅客搭車。

