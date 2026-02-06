年前大掃除做公益！台南舊鞋救命3/13~15登場 募鞋衣包包和志工

台南市環保局舊鞋救命募集活動再出發，預計募近千名志工加入。（南市府提供）

過年前大掃除，整理出的鞋子、衣物與包包，先別急著丟！ 台南市環保局3月13日到15日在曾文市政願景園區（原麻豆首府大學校區）舉辦「舊鞋救命─臺南募集活動」，募集堪用舊鞋、夏季衣物及可放入A4尺寸的包包送往非洲偏鄉，邀請市民把愛心留下來，讓物品延續生命、溫暖更多需要幫助的人。

環保局說，台南市自2024年起與舊鞋國際基督關懷救命協會及佛教慈濟慈善事業基金會合作舉辦「舊鞋救命─臺南募集活動」，連續2年在市民與志工的熱情參與下，將可再利用物資妥善分類並裝載成貨櫃，分別送達肯亞Nakurio及Kitale的兒童之家，並改建為圖書室、課本教具儲藏室等多功能空間及學生宿舍，實際改善當地孩童的學習與生活環境，邀請市民踴躍捐贈物資，鼓勵更多夥伴加入志工行列，預計招募900人，報名連結：https://forms.gle/owJGzqJuA5cAe7PY8。

台南市環保局長許仁澤說，舊鞋與舊包多非公告回收項目，若未再利用即成為垃圾。透過募集活動，不僅減少焚化量，更讓仍堪使用的物品延續生命，呼籲市民把過年前整理出的鞋衣包，留到3月送到募集現場捐贈。

活動期間除物資募集，3月14日、15日還有公益市集與環保宣導活動，邀請立案的公益團體共同參與。公益市集攤主招募連結：https://reurl.cc/W8K757。

環保局提醒，捐贈物資請事先清潔整理、確認堪用，於活動期間親自送達。

「舊鞋救命─臺南募集活動」，環保局提醒民眾注意所募集舊鞋、衣服、包包等項目的相關規定。（台南市環保局提供）

舊鞋救命台南場募集活動包裝規定。（台南市環保局提供）

南市環保局將於3月13日至15日在曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命─臺南募集活動」及招募近千名志工加入。（台南市環保局提供）

