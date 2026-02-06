為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北2/14～22春節連假國道管制、燈會交通資訊 懶人包一次看

    2026/02/06 16:26 記者黃子暘／新北報導
    「新北市春節連假交通資訊懶人包」提供新北境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、新北燈會等活動交通資訊。（新北市交通局提供）

    農曆春節在即，新北市交通局交通安全科長李友欽指出，今年春節連假從2月14日起到22日，市府推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，提供新北境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、新北燈會等活動交通資訊；提醒用路人，國道自2月17日（初一）至22日（初六）每日0至5點全面暫停收費；17日（初一）至19日（初三）每日5至12點，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台9線。

    李友欽說，交通部公路局於今年春節連假期間推出共88條國道客運原票價6折優惠，另若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，10小時內轉乘在地客運路線或市區客運，除高鐵快捷公車外，享一段票或基本里程免費優惠。

    計程車春節加成 2/11~2/22

    新北市計程車春節加成收費自2月11日起至22日實施，共計12天，與台北、基隆市同步實施，春節加收30元已計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

    而新北燈會2月20日到3月8日在三重區新北大都會公園舉行，交通局呼籲大眾善用捷運中和新蘆線或桃園機場捷運至「三重站」，再步行約3分鐘抵達會場，可免去找停車位的麻煩，此外，春節聚會多，提醒民眾避免酒後駕車或疲勞駕駛，上路前也可收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

    新北市計程車春節加成收費自2月11日起至22日實施，共計12天，與台北、基隆市同步實施。（新北市交通局提供）

