為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奢華餐車vs.平價便當！ 台灣鐵道館推《鐵道上的美食對決特展》

    2026/02/06 14:56 記者黃佳琳／高雄報導
    期間限定的「藜饗鐵道海陸便當」，每日限量60份在台南、新左營、高雄等車站販售。（高史博提供）

    期間限定的「藜饗鐵道海陸便當」，每日限量60份在台南、新左營、高雄等車站販售。（高史博提供）

    東西列車美食大對決！奢華餐車與平價便當，你選哪一道？高雄市立歷史博物館攜手國家鐵道博物館籌備處即日起在哈瑪星台灣鐵道館推出，《鐵道上的美食對決特展》以源自東西方各具特色的鐵道美食「對決」為主軸，復古浪漫的插畫風格，回顧百年來鐵路美食如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。

    特展分為三大單元，循序鋪陳鐵道美食的歷史。第一單元聚焦「奢華餐車」，從19世紀歐美餐車，延伸至台灣日治時期、戰後觀光號餐車的全盛時期，再到近年觀光列車的感官升級體驗，呈現餐車在地化的脈絡，展示空間更打造成車廂造型，營造華麗優雅的時代氛圍。

    第二單元則以「平價便當」為主角，述說台灣鐵路便當發展的歷程，經典排骨便當的演變、各地車站便當的特色，以及近年台日鐵路便當節，搭配鐵路月台的展示場景，讓觀眾彷彿走入過往候車時光。第三單元邀請觀眾選擇喜歡的美食風格，透過互動體驗設計，親手搭配出心儀的鐵路滋味。

    為了呼應展覽，高史博特別和台鐵聯名合作，即日起至13日，在高雄、新左營、台南等車站，推出期間限定「藜饗鐵道海陸便當」，每日限量60份，由烤雞腿排、炸花枝排組成的豪華雙主菜，讓記憶跟著香氣一起回到旅途之中。

    《鐵道上的美食對決特展》回顧百年來鐵路美食，如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。（高史博提供）

    《鐵道上的美食對決特展》回顧百年來鐵路美食，如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。（高史博提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播