    首頁 > 生活

    宣傳竹北 清潔隊成環境部長彭啓明任務影片主角

    2026/02/06 15:54 記者黃美珠／新竹報導
    環境部長彭啓明（前右）近日化身YouTuber，以「部長出任務」為名，造訪竹北市長鄭朝方（前左）解密竹北市清潔隊的進化史。（竹北市公所提供）

    繼透過國際知名鋼琴家理查．克萊德門行銷竹北後，新竹縣竹北市長鄭朝方再出奇招，這次搭檔化身為Youtuber的環境部長彭啓明，用「部長出任務」為名，解鎖為什麼竹北的清潔車不叫垃圾車，顏色也不是黃色，隊員們身上帥氣剪裁的制服還是來自回收咖啡渣「重生」所做。鄭朝方還加碼，透過邀請彭啓明合體拍攝影片，宣導春節「只送愛心不送禮」的過年新觀念，再替竹北爭取到另1支影片，透過環境部向全國放送竹北進化新方向。

    鄭朝方把這2支影片，1支稱為「解密」，另1支稱為「宣導」，竹北市公所將跟環境部同步在春節前推出，向全國乃至世界展現竹北的城市美學風颳向了清潔隊，也把環保的新概念帶入傳統年節慶典中。

    鄭朝方說，他把清潔隊當作「城市品牌」來打造。除了把垃圾車正名為清潔車，也捨棄傳統車體用黃色的框架。以至於當銀灰色系塗裝的清潔車、資收車，跟宛如「變形金剛」的水車與抓斗車陸續登場，且推出迷你版的竹北清潔車後，立刻吸引許多人收藏。

    至於凸顯隊員專業形象的制服，除了剪裁有型，還是用回收「咖啡渣」再製的機能布料所做，兼具透氣與舒適。全台首創的「移動式廚餘傾倒機」，讓之前每天要處理約26噸、1360桶廚餘的清潔隊員們得以告別長期搬運帶來的腰部傷害外，公所也導入王品集團的服務禮儀訓練，讓軟體服務也提升。

    彭啓明肯定竹北的「清潔隊美學革命」在國內前所未見，已引起其他縣市政府以及直轄市的注意與複製。未來環境部也會以竹北為示範，讓這種環保美學擴散到全台。

    新竹縣竹北市長鄭朝方（左）帶領環境部長彭啓明（右）了解他們的移動式廚餘傾倒機的好處和運作原理。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（面對鏡頭前中）行銷竹北再出新招，這次搭檔身旁的環境部長彭啓明，趕在春節前連拍2支短影音，向全國放送竹北市的城市新美學。（竹北市公所提供）

    圖
    圖
