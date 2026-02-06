基隆9月底前30輛鴻華電動公車上路 2030前123輛全數汰換

基隆市首波在今年第3季結束前導入3○輛MODEL T電動公車投入市區營運，營運初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線。（記者俞肇福攝）

基隆市公車因為車體老舊，經常出現拋錨問題頻傳民怨，基隆市長謝國樑今天（6日），代表基市政府與鴻華先進科技董事長李秉彥簽約，啟動「電動公車汰換計畫」，預計9月底前將有30輛鴻華「MODEL T」電動公車投入市公車營運，每輛車1000萬元，加上充電樁等設置，將投入逾5億元。謝國樑計畫2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車。

謝國樑說，基隆市首波在今年第3季結束前導入30輛MODEL T電動公車投入市區營運，營運初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線，優化市民的日常通勤，提升公共運輸服務品質。電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

請繼續往下閱讀...

謝國樑表示，每輛「MODEL T」電動公車約1000萬元，還要投入充電樁設備及公車場站的整體優化改善，2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元，將逐年推動。

李秉彥表示，「MODEL T」 充飽電僅需耗時2小時，約可跑240公里，1天充1次電即可。在動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣汙染，改善市區與港區周邊的行車環境，配備內輪差警示系統，搭載雷達並以聲光提示用路人與車輛。車內則有智慧報站系統，讓乘客清楚下車資訊。駕駛則有安全與輔助駕駛系統，並可協助公車場站、營運流程全面數位化，建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式。

基隆市長謝國樑（圖右）代表基隆市政府，與鴻華先進公司簽約，圖右為鴻華先進公司董事長李秉彥；2人簽約後合影。（記者俞肇福攝）

基隆市首波在今年第3季結束前導入3○輛MODEL T電動公車投入市區營運；圖為基隆市長謝國樑（圖左三）與鴻華先進董事長李秉彥（圖右三）合影留念。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法