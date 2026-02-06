為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    翁章梁前往最偏遠大埔、阿里山鄉發紅包

    2026/02/06 15:17 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包，鄉親競相合影。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包，鄉親競相合影。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁今天率縣府團隊前往最偏遠的大埔鄉及阿里山鄉發放馬年紅包，提早為鄉親們送上新春祝福。

    一早就有許多民眾在大埔北極殿現場等候，迫不及待排隊要領取縣長的馬年祝福，歡樂合影留念，現場熱鬧非凡，包括立委蔡易餘、大埔鄉代理鄉長陳正益等人也一起在場發放新年祝福。

    翁章梁告訴鄉親，2026台灣燈會在嘉義，邀請大家3月3日至15日一起來欣賞主燈「光沐—世界的阿里山」、大阪世博台灣館、青森睡魔祭、愛爾蘭踢踏舞、明華園、紙風車劇團等豐富的展演，開燈當天故宮大道更有10分鐘震撼煙火秀，歡迎大埔鄉親下山共襄盛舉。

    發完大埔鄉北極殿紅包，翁章梁一行馬不停蹄，陸續前往阿里山鄉茶山休閒農業區遊客中心、新美文健站、山美社區發展協會、樂野文化聚會所及達邦運動場，向鄒族鄉親致上最誠摯的祝福。

    翁章梁說，紅包精緻小巧的外觀適合擺放在辦公室或者家中，象徵財源廣進，吉祥如意，現在開始慢慢有過年的氣氛，祝福大家馬年行大運、馬上有錢，也歡迎全國民眾一起來2026台灣燈會玩得盡興。

    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包，場面熱烈。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包，場面熱烈。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到鄒族部落發馬年小紅包，受到大小朋友熱烈歡迎。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁到鄒族部落發馬年小紅包，受到大小朋友熱烈歡迎。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播