翁章梁前往最偏遠大埔、阿里山鄉發紅包

嘉義縣長翁章梁到大埔鄉北極殿發放馬年小紅包，鄉親競相合影。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁今天率縣府團隊前往最偏遠的大埔鄉及阿里山鄉發放馬年紅包，提早為鄉親們送上新春祝福。

一早就有許多民眾在大埔北極殿現場等候，迫不及待排隊要領取縣長的馬年祝福，歡樂合影留念，現場熱鬧非凡，包括立委蔡易餘、大埔鄉代理鄉長陳正益等人也一起在場發放新年祝福。

翁章梁告訴鄉親，2026台灣燈會在嘉義，邀請大家3月3日至15日一起來欣賞主燈「光沐—世界的阿里山」、大阪世博台灣館、青森睡魔祭、愛爾蘭踢踏舞、明華園、紙風車劇團等豐富的展演，開燈當天故宮大道更有10分鐘震撼煙火秀，歡迎大埔鄉親下山共襄盛舉。

發完大埔鄉北極殿紅包，翁章梁一行馬不停蹄，陸續前往阿里山鄉茶山休閒農業區遊客中心、新美文健站、山美社區發展協會、樂野文化聚會所及達邦運動場，向鄒族鄉親致上最誠摯的祝福。

翁章梁說，紅包精緻小巧的外觀適合擺放在辦公室或者家中，象徵財源廣進，吉祥如意，現在開始慢慢有過年的氣氛，祝福大家馬年行大運、馬上有錢，也歡迎全國民眾一起來2026台灣燈會玩得盡興。

