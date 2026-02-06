花蓮堰塞湖洪災報廢汽車補助加碼到10萬 公司車也納補助

行政院政務委員陳金德今天到光復災區逛年貨市集，聽到阿美族醃漬小辣椒好吃，當場買了好幾瓶。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖洪災已過4個多月，災區進入重建階段，光復鄉第一市場上月啟動災後復建，農曆春節前還舉辦年貨市集，行政院政務委員陳金德今天到光復鄉視察年貨市集，直接掏錢辦起年貨！陳金德說，經卓榮泰院長同意今天到光復宣布好消息，汽機車補助除了新增公司車納入補助對象，原本的汽車5萬元、機車1萬元，加碼至汽車10萬、機車2萬元！

聽到汽機車補助加碼，住在佛祖街、學士街口的張姓賣菜阿嬤開心地說「就像多了過年大紅包」，因為她和兒子家有3台車被沖走，想起洪災那天仍心有餘悸，現在住家好不容易整理好，上個月開始出來賣菜，但「堰塞湖的土好像有毒」，連雜草都長不出來，跟農會拿油菜花籽播種，發芽不久就死掉，仍需要政府幫忙。

陳金德今天到光復鄉年貨市集替市場「開市」，當場辦起年貨，攤商紛紛反映目前的問題，而陳金德當場也買好買滿，當場掏錢買了年糕及煙燻飛魚乾、糖果餅乾等等，一聽到攤商介紹「適合加麵條吃」，原住民醃漬小辣椒還當場多買了好幾罐！

陳金德說，他今天代表行政院長卓榮泰來到光復鄉，總統賴清德也非常關心，因此特別來宣布堰塞湖洪災報廢的汽機車，原本汽車一輛5萬元、機車及微型二輪電動車1萬元，現在加碼為汽車10萬元、機車及電動車5萬元，而原本補助對象只有設籍災區的自然人，經災民反映後已修改補助規定，登記在公司行號名下車輛也將納入報廢補助，先前已申請報廢的車輛因監理單位已有名冊，將直接造冊匯款。

經濟部補助光復鄉公所執行光復鄉第一市場設施復原工程，去年12月底接電，攤商上個月起陸續恢復營業，為了提升買氣，今天起至2月8日舉辦「金馬迎春、光復榮市」年貨市集，共有30攤販售年貨，南北貨店蕭姓老闆娘說「今天是災後最高興的一天」，感謝政府照顧。

光復鄉公所建設課表示，設施更新包括鐵捲門、監視器、攤車、截油槽、發電機及廁所、照明設備，目前市場內水溝蓋設施尚未完成，總經費約800萬元，預計3月底會全部完工。

光復鄉第一市場去年12月開始整修，攤商陸續回籠。（記者花孟璟攝）

光復鄉年貨市集消費送好禮。（記者花孟璟攝）

民眾到市集採購、填寫抽獎券，讓災區有了過年氣氛。（記者花孟璟攝）

光復第一市場內的鏟子超人人形看板，吸引民眾拍照打卡。（記者花孟璟攝）

陳金德買好買滿，買了年糕、糖果、辣椒、飛魚乾等年貨。（記者花孟璟攝）

