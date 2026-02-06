好事會「花生」！史努比進駐屏東7漁港 迎情人節+春節

後灣漁港-甜蜜史努比。（屏縣府提供）

「How Do You Do, Snoopy?」，屏縣府為迎接西洋情人節，去年成功打造情人節品牌活動「曖曖在海邊」，今年浪漫再升級，首次與全球知名的《花生漫畫》合作，邀請深受喜愛的史努比和他的好朋友們一起進駐屏東的林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海及小琉球琉球新漁港歡迎愛侶、親子們到港邊打卡，於2月14日正式點燈，展期至3月14日，邀請民眾夜遊漁港，感受屏東海岸的甜蜜藝術氛圍。

屏縣府文化處表示，本次燈光藝術裝置為《How Do You Do, Snoopy?》國際藝術展之作品，以溫暖與創意點亮粉絲的心，延續史努比的經典魅力，活動主題為 「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園。甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓七座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，皆以7漁港所在地場域為背景，融入史努比藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。

請繼續往下閱讀...

5處充氣裝置藝術為兩位國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim） 的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感，以及日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe）擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

枋寮漁港的甜甜圈與史努比，流線糖霜與史努比自在地伸展身體；山海漁港的甜甜圈與查理．布朗，作品為查理布朗悠閒象徵情人間歲月靜好；紅柴坑漁港則是甜甜圈與露西，傳遞愛情中的療癒感；後灣漁港甜蜜史努比，為糖果點綴史努比狗屋喚起甜美回憶；琉球新漁港甜甜圈與糊塗塌客，6米高巨型裝置以愛心形甜甜圈造型，療癒的糊塗塌客陪伴其上相當吸睛。

除5處花生漫畫的主題裝置，餘兩座漁港同樣以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港，透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道，營造甜蜜氛圍。枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴。

文化處表示，漁港燈區每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於3月12日晚間8點前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎。幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於3月14日白色情人節公布幸運得主，當晚6點起於枋寮漁港舉辦情人節演唱會，邀請知名歌手輪番獻唱，陪伴民眾度過浪漫又難忘的夜晚。

琉球新漁港-甜甜圈與糊塗塌客，（記者陳彥廷攝）

山海漁港-甜甜圈與查理．布朗。（屏縣府提供）

林邊水利村漁港，透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道。（屏縣府提供）

紅柴坑漁港-甜甜圈與露西。（屏縣府提供））

枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感。（屏縣府提供）

紅柴坑漁港-甜甜圈與露西（記者陳彥廷攝）

林邊水利村漁港，透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道。（屏縣府提供）

枋寮漁港甜甜圈與史努比。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法