嘉義山區櫻花爆開！ 緋寒櫻、福爾摩沙櫻紅白爭奇鬥艷

阿里山衛生所旁的紅色緋寒櫻與白色福爾摩沙櫻同框爭奇鬥艷。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大阿里山地區櫻花進入爆開期，樂野村迷糊步道的阿里山公路北口端與阿里山衛生所附近都可以看到緋寒櫻（紅）和福爾摩沙櫻（白）同場較勁場面，花況美不勝收；嘉130鄉道公田替代道路的粉紅河津櫻相繼綻放，與紅色緋寒櫻同框爭奇鬥艷。

「櫻花達人」黃源明表示，今年率先登場的太和樟樹湖河津櫻，因2月1、2日明顯降雨，提早進入尾聲，加上天氣轉晴高溫加速櫻花長出綠葉，出現櫻花與綠葉的拔河。櫻穀王綠葉最多提早謝幕，古厝河津櫻櫻后也跟進，塔山河津櫻較晚盛開，目前花況最好。樟樹湖「巃仔尾」步道有兩棵滿開的緋寒櫻，搭配網紅必拍的步道及塔山畫面，相當漂亮。

黃源明指出，樂野迷糊步道河津櫻花期已結束，福爾摩沙櫻接力盛開，阿里山公路北口端的紅色緋寒櫻和白色福爾摩沙櫻相互較勁，下週花況將達到滿開階段。迷糊步道鄉公所南口端的福爾摩沙櫻相對花況較普通，期待下一波椿寒櫻、昭和櫻登場競艷。樂野部落阿里山衛生所旁的緋寒櫻和福爾摩沙櫻盛開中，同樣是紅白同場放映美景。

黃源明說，台18線阿里山公路目前為緋寒櫻盛開，主要分布路段為69K、80.5K和83.5K附近，推薦路段為69K的緋寒櫻最美。81.8K至82K的福爾摩沙櫻接近滿開，這裡往來車輛多且車速快，務必注意賞花安全。

道路狹小難停車的公田130替代道路，除寒櫻滿開，粉紅色河津櫻也陸續綻放，與盛開中的緋寒櫻相互輝映。

嘉130鄉道粉紅河津櫻（前）與紅色緋寒櫻同框爭奇鬥艷。（記者蔡宗勳攝）

嘉130鄉道粉紅河津櫻綻開。（記者蔡宗勳攝）

嘉130鄉道紅色緋寒櫻滿開相當吸睛。（記者蔡宗勳攝）

阿里山衛生所的福爾摩沙櫻。（記者蔡宗勳攝）

阿里山衛生所紅色緋寒櫻盛開中。（記者蔡宗勳攝）

迷糊步道阿里山公路北口端緋寒櫻（紅）和福爾摩沙櫻（白）相互較勁。 （記者蔡宗勳攝）

迷糊步道紅白對抗，吸引許多遊客拍照。（記者蔡宗勳攝）

