台南4文化園區走春活動強強滾 佳里蕭壠園區結合蕭壠香科

台南市文化局今天（6日）為佳里蕭壠走春活動宣傳行銷。（記者楊金城攝）

台南市佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、水交社文化園區、仁德二空新村園區，將在農曆春節期間各推出走春活動，讓全年齡都能在文化園區熱鬧過新年，其中蕭壠「馬上來團圓」迎春系列主題活動，將在2月18日至21日（年初二至初五）登場，結合佳里金唐殿「蕭壠香科」文化，推出兼具傳統底蘊與當代創意的迎春活動，打造適合闔家同遊、充滿文化年味的春節場域。

台南市副市長葉澤山與台南市文化局局長黃雅玲今天（6日）為蕭壠走春活動宣傳行銷，葉澤山表示，蕭壠園區迎春系列活動，融入傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作，並結合將在3月登場的3年1科「蕭壠香」，讓大朋友、小朋友一家都能在輕鬆歡樂的氛圍中親近文化、感受年節的熱鬧與溫度。

黃雅玲指出，蕭壠「馬上來團圓」活動將在2月8日由麻豆新生代舞蹈劇團推出舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》為走春暖身演出，2月18日至21日推出蘇俊穎掌中木偶劇團、快樂鳥兒童劇團及大頭哥哥泡泡秀，同時規劃蕭壠香科文化小學堂、平安符拓印、手寫與彩繪春聯和香包、鞭炮發射器DIY與年菜親子工作坊等沉浸式體驗，引導遊客從「看表演」到「動手做」，深入感受年節文化的意義與樂趣。

走春活動並結合佳里金唐殿，安排蜈蚣陣小神童換裝、蜈蚣陣燈籠彩繪祈福及陣頭表演，呈現香科祭典兼具熱鬧與莊嚴的文化特色，另搭配迎春市集、街頭藝人演出與集章活動，營造熱鬧又溫馨的春節文化氛圍。

麻豆總爺園區同樣在年初二至初五舉辦總爺蜜風藝術節，陪伴遊客走春吃甜甜、過好年，園區在入口處設置大型搖搖木馬裝置的拍照打卡點，推出甜蜜蜜市集、樂團和街頭藝人表演及椪糖等DIY體驗。

水交社園區在年初二至初四推出水交社新春同樂會，結合水交社馬年氛圍、眷村記憶，打造闔家歡樂的體驗，舉辦市集、表演、桂子山走讀活動、闖關好禮贈送 。

二空新村的走春活動則在年初一至初三舉辦市集、街頭藝人表演、紅布包袋DIY等。

佳里金唐殿蕭壠香的蜈蚣陣年初二至初四將在蕭壠園區展示。（記者楊金城攝）

2月8日由麻豆新生代舞蹈劇團推出舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》為佳里蕭壠園區走春活動暖身演出。（記者楊金城攝）

台南佳里蕭壠文化園區春節走春活動結合佳里金唐殿，安排蜈蚣陣小神童換裝體驗。（記者楊金城攝）

