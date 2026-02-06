為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用路人注意！基隆仁二路2/8晚重鋪要改道 愛四路夜市移位

    2026/02/06 13:54 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市仁二路的路況不佳，將於8日晚上10點封路刨鋪道路。（記者盧賢秀攝）

    基隆市仁二路的路況不佳，將於8日晚上10點封路刨鋪道路。（記者盧賢秀攝）

    農曆春節快到了，基隆愛四路夜市明天起（2月7日）24小時不打烊。由於仁二路（愛四路到愛五路）路面不佳，市府將從2月8日晚上10實施管制，刨鋪路面、人孔蓋降埋，預計9日上午8點開放通車，市府已協調愛四路夜市管委會，攤商會配合移位或收攤，用路人也要改道，以利施工。

    市府工務處養工科長廖俊育說，原本仁二路（愛四到愛五路段）是在2月7日進行刨鋪，因天候不佳，延到8日深夜施工。

    廖俊育指出，仁二路、愛四路口有部分夜市攤商營業，且7日愛四路夜市開始24小時不收攤，市府協調夜市管委會，攤商會配合移位或收攤，以利工程趕工。

    廖俊育指出，2月8日晚上10開始進行交通管制， 範圍從仁二路的愛五到愛四路段 ，進行刨鋪前的前置作業，希望用路人改道、路邊車輛移置， 不要影響到施工， 十一時左右會視攤商收攤的狀況 ，再進行刨鋪，預計9日上午8開放通車， 這一段時間要請行經此路段車輛改道。

    基隆愛四路夜市7日開始24小時不收攤。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市7日開始24小時不收攤。（記者盧賢秀攝）

