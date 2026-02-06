澎湖跨海大橋照明改善 夜間觀光添「亮點」

澎湖跨海大橋夜間照明設施完工，增加夜間景觀。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府為優化跨海大橋夜間觀光意象，完成澎湖跨海大橋拱門及休憩處照明改善，汰換損壞照明設施，導入耐鹽性照明系統，有效提升拱門及休憩處之亮度與視覺清晰度，為用路人打造更安全、舒適的夜間通行環境。

澎湖跨海大橋為連結白沙、西嶼兩地的重要交通樞紐，長期承擔大量通勤與觀光車流。此次針對原有損壞之景觀燈進行改善，更新後之照明燈具備亮度穩定、節能減碳及壽命長等優點，不僅提升道路照明品質，也降低後續維護成本。

澎湖縣政府表示，此次改善澎湖跨海大橋照明設施，除以交通安全為優先考量外，也兼顧夜間景觀效果，使跨海大橋在夜晚展現簡潔而具識別度的視覺形象，進一步提升澎湖夜間景觀亮點，讓民眾與遊客在安全無虞的前提下，感受海上橋梁的獨特魅力。

未來，澎湖縣政府將持續檢視重要道路與公共設施照明品質，透過智慧化與節能設計，打造更友善、安全且具觀光吸引力的城市夜間環境，澎湖跨海大橋只是開端，但絕對不是最後的案例。

夜間增加照明景觀，不僅美觀，而且維護安全。（澎湖縣政府提供）

