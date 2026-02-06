為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖跨海大橋照明改善 夜間觀光添「亮點」

    2026/02/06 13:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖跨海大橋夜間照明設施完工，增加夜間景觀。（澎湖縣政府提供）

    澎湖跨海大橋夜間照明設施完工，增加夜間景觀。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府為優化跨海大橋夜間觀光意象，完成澎湖跨海大橋拱門及休憩處照明改善，汰換損壞照明設施，導入耐鹽性照明系統，有效提升拱門及休憩處之亮度與視覺清晰度，為用路人打造更安全、舒適的夜間通行環境。

    澎湖跨海大橋為連結白沙、西嶼兩地的重要交通樞紐，長期承擔大量通勤與觀光車流。此次針對原有損壞之景觀燈進行改善，更新後之照明燈具備亮度穩定、節能減碳及壽命長等優點，不僅提升道路照明品質，也降低後續維護成本。

    澎湖縣政府表示，此次改善澎湖跨海大橋照明設施，除以交通安全為優先考量外，也兼顧夜間景觀效果，使跨海大橋在夜晚展現簡潔而具識別度的視覺形象，進一步提升澎湖夜間景觀亮點，讓民眾與遊客在安全無虞的前提下，感受海上橋梁的獨特魅力。

    未來，澎湖縣政府將持續檢視重要道路與公共設施照明品質，透過智慧化與節能設計，打造更友善、安全且具觀光吸引力的城市夜間環境，澎湖跨海大橋只是開端，但絕對不是最後的案例。

    夜間增加照明景觀，不僅美觀，而且維護安全。（澎湖縣政府提供）

    夜間增加照明景觀，不僅美觀，而且維護安全。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播