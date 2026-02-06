北捷信義東延段明起穩定性測試 列車從廣慈/奉天宮站發車

北捷信義東延段電聯車穩定性測試。（台北市捷運工程局提供）

建造多年的台北捷運信義東延段，預計明天（7日）起進行連續7天系統穩定性測試，將以通車後營運時間與班距實際運轉，檢驗可用度是否達99％以上；台北捷運工程局說明，測試期間，列車將改由廣慈/奉天宮站發車，淡水信義線（紅線）既有營運班表須配合進行微幅調整，雖列車每班次配合測試皆須進入廣慈/奉天宮站，但乘客仍須於象山站上下車。

捷運局表示，明起依報經交通部核定之測試標準啟動連續7日系統穩定性測試，將以通車後營運時間及班距實際運轉，全面檢驗系統可用度是否達99%以上；待系統穩定性測試達標，後續在完成工程收尾並與營運單位共同完成各項營運前整備作業後，將依程序辦理初勘、提報交通部履勘，完成相關作業確保安全無虞後即可正式通車。

請繼續往下閱讀...

捷運局說明，信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里。自開工以來，歷經複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰，為台北捷運建設中具高度技術門檻路段，肩負完善淡水信義線服務機能、強化東側地區交通連結的重要任務。

去年7月起，台北市捷運局雨施工團隊，利用工程後期持續利用夜間收班時段，密集辦理列車動態測試與系統整合驗證作業，逐一檢視列車、軌道、號誌、供電及通訊等關鍵系統運作狀況，邁入通車前確認系統安全與穩定的最關鍵階段。

捷運局說，由於信義線東延段屬既有營運路線延伸，系統穩定性測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合微幅調整，雖每班列車合皆須進入廣慈/奉天宮站測試，但乘客仍須於象山站上下車，可能造成旅客短暫不便，捷運局深表歉意。

捷運局提醒，測試期間搭乘淡水信義線時，可留意台北捷運公司官方網站及各車站公告最新時刻資訊，及早規劃行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法