等一下馬！普濟燈會主燈首亮相 「羊舞馬」幽默反差

府城普濟燈會主燈《等一下馬》首亮相。（記者王姝琇攝）

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在普濟殿及周邊展開，主燈《等一下馬》首亮相！由新創藝術家蔣昕哲、馬慕恩聯手創作，馬身下躲藏著明年的生肖羊，宛如另類舞龍舞獅，以幽默反差為新年帶來祝福。

本屆主燈作品《等一下馬》，由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，及南海醫事檢驗所與全訊科技襄贊。作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意。明年生肖羊以另類舞龍舞獅的形式登場，舞的正是今年的生肖馬，兩側並設計台灣傳統節慶代表物，包括紅龜粿、椪餅等，期盼為新的一年帶來祝福。

今年燈會高掛超過1800顆彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展。市長黃偉哲今日出席活動宣傳，邀大家把握機會來台南欣賞這場國際級的璀璨燈會。

觀旅局局長林國華表示，今年第14屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南．米蘭．日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計週「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規劃DIY拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台南最溫暖的光。此次巡展將依序於普濟殿（2/12–3/7）、義大利米蘭 Artemadia（4/21–4/26）及日本仙台 AQUAIGNIS（7/24–8/23）展出，實踐「越在地，越國際」的文化行動。

2/12開幕日適逢農曆12/25，燈會將循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭幕，象徵新一年的祝福與啟航。開幕典禮同步舉行「2026台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有來自台南友誼市日本宮城縣仙台市200件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量。

此外，在地共創同樣是今年重要亮點。剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題在光影之間描繪成長。孩子們將每盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可觸摸的光，為燈會注入世代交融溫度。

3/7燈會閉幕當晚的熄燈夜活動，將由擁有百年歷史的振聲社南管樂團演出經典南管音樂，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作台語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為本屆燈會畫下溫暖而深刻的句點。

剪紙巷創作。（記者王姝琇攝）

