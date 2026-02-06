馬來貘「莉姆路」登大人！邁向獨自生活 青春期小叛逆

現在一歲半的「莉姆路」獨自生活，也出現一點叛逆感。（台北動物園提供）

台北市立動物園熱帶雨林區的雄性馬來貘「莉姆路」去年底與媽媽「貘莉」分群後，邁向獨自生活的新階段。現在1歲半的馬來貘「莉姆路」剛和媽媽分開時偶爾會有些焦慮，但只要有美味的葉子可以吃就能安撫牠的心情。根據保育員的觀察，馬來貘「莉姆路」在進行日常訓練時也有些青春期的叛逆感，對動物和保育員雙方來說都是需要互相調適的新階段。

2024年出生的「莉姆路」，在2025年底時身體外觀早已從小時候的西瓜斑點花紋搖身一變為黑白分明，體型和體重也追上媽媽「貘莉」。由於馬來貘在野外通常獨居多，因此去年11月底，園方開始試著讓將近1歲半的「莉姆路」學習獨立生活。

請繼續往下閱讀...

剛開始練習和媽媽分開的時候，保育員觀察到「莉姆路」偶爾會出現慌張的反應，不過身為吃貨的牠只要得到蔬菜或樹葉，心情就能平靜下來，後續獨自活動的適應狀況也日趨穩定，讓保育員放心不少。

新生活的變化不只如此，原先保育員和「貘莉」、「莉姆路」進行日常的醫療與親近訓練時已建立彼此的默契，但是「莉姆路」在獨立生活後，訓練時的配合度卻稍有降低，出現一種叛逆感，讓保育員需要多花些心思和動物培養關係。

園方說，「莉姆路」最近剛好是換牙的時期，不過在戶外活動時仍然展現小朋友般的充沛活力，時而下水游泳，有時還會將前肢搭在仿岩上，探索取食活動場高處的植栽。民眾如果經過穿山甲館門口的馬來貘活動場，記得來看看「莉姆路」是否正蹦蹦跳跳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法