經典賽C組3月開打 日媒評主要對手是台灣點名3球員

日媒提及台灣隊在2024年世界棒球12強賽中首次奪冠，是日本隊C組小組賽的主要對手。（資料照）

日媒《共同社》6日報導，3月將於世界棒球經典賽（WBC）中尋求衛冕的日本隊將面對眾多強敵，其中美國隊欲奪回冠軍寶座，由上賽季獲得美國職棒大聯盟（MLB）美聯最佳球員的賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，排出堪稱「MLB明星軍團」的豪華陣容。

報導稱，美國隊在投打兩端均擁有頂尖球員。投手方面，集結了上賽季MLB兩聯盟的賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）與史金斯（Paul Skenes）；捕手則有同為雙冠王的拉利（Cal Raleigh）與舒瓦伯（Kyle Schwarber），實力堅強。

與此同時，日本隊所在的C組小組賽將從3月5日開打，主要對手是南韓隊和台灣隊。後者在2024年「世界棒球12強賽」（Premier 12）中擊敗日本並首次奪冠，擁有現效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的古林睿煬、孫易磊，以及新加盟福岡軟銀鷹的徐若熙等強悍投手。南韓隊則寄望李政厚與金慧成等MLB球員。

此外，報導也指出，多明尼加隊有可能是日本隊闖入4強後的對手。該隊以曾獲MLB全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和強打索托（Juan Soto）為核心，憑藉火力驚人的打線，強勢挑戰再度登頂。

