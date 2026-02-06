為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    停車沒煩惱！宜蘭春節除夕至初四 路邊停車「全面免收費」

    2026/02/06 13:01 記者王峻祺／宜蘭報導
    春節返鄉、暢遊宜蘭停車沒煩惱，宜蘭縣政府祭出16日除夕至20日初四間，路邊停車「全面免收費」。（記者王峻祺攝）

    春節返鄉、暢遊宜蘭停車沒煩惱，宜蘭縣政府祭出16日除夕至20日初四間，路邊停車「全面免收費」。（記者王峻祺攝）

    春節返鄉、暢遊宜蘭停車沒煩惱，宜蘭縣政府祭出16日（除夕）至20日（初四）間，路邊停車「全面免收費」外，還加開臨時停車格多達496格，另有7所學校也提供臨時停車服務，滿足民眾停車需求。

    宜蘭縣政府公告春節期間，從除夕上午8點起至初四晚上10點，路邊停車全部免收費，提供返鄉民眾使用，同時盤點出多個鄉鎮市可供臨時停車格數量，包括宜蘭市3處、羅東2處、蘇澳5處及員山、三星各1處，其中以蘇澳12號碼頭最多車位，能同時容納100輛。

    另外，春節期間也有7所學校提供臨時停車，總計278格，包括中華國小50格、力行國小35格、竹林國小38格、南安國中50格、蘇澳國小60格、員山國小30格及憲明國小15格。

    宜蘭縣政府表示，因應馬年春節車潮高峰，共計5天規劃多項免費停車措施，歡迎民眾多加利用，春節期間紅、黃線依舊不開放停車，警方將持續取締違規與拖吊作業，也建議用路人可搭乘大眾運輸或提前規劃行程，公路局均有祭出相關優惠活動。

