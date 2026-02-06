台東清潔隊添防護設備 饒慶鈴與環保局長搞笑走秀

2026年台東縣清潔隊最新裝，由縣長饒慶鈴（右），環保局長黃權煒（左）擔任走秀展示。（記者劉人瑋攝）

台東縣環境保護局於今（6日）舉辦歲末年終大掃除誓師活動，縣府鑑於清潔隊工作量與難度增加，採購一系列隨防護設備，一開始是由職員穿上並以搞笑走秀方式展現，縣長饒慶鈴和環保局長黃權煒也跟進。饒慶鈴表示，自己任期四年將至，環境皆靠清潔隊、環保局維持，也希望未來都有更良好的工作環境、更順利。

今天的走秀不是服飾大廠，而是環保局針對清潔隊發放的防穿刺手套、耳罩、頭盔及袖套等，一開始是由職員擔任模特兒搞笑登場，換到饒、黃2人時也是十分樂意的充當模特兒走一段台步，雖與專業模特兒相差不只一點，但饒明顯感到十分開心。

請繼續往下閱讀...

雖都是便捷的隨身設備，饒穿著起來還是十分吃力，最後仍靠職員協助才順利完成，但這對基層清潔隊員來說，卻可以更有效且方便的省去戶外受傷的可能，十分實用。

饒慶鈴除向堅守崗位的環保同仁表達誠摯感謝，也致贈安全護具予各鄉鎮市清潔隊，她指出，年終歲末家戶大掃除使垃圾清運量明顯增加，縣府特別採購作業防護裝備，提供隊員執勤使用，也請民眾配合落實垃圾分類、居家環境整理，減少清潔隊員負擔，除舊佈新，迎接嶄新馬年。

2026年台東縣清潔隊最新裝，由縣長饒慶鈴（右），環保局長黃權煒（左）擔任走秀展示。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法