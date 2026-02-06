為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    十八尖山禁菸喊假的？竹市民控施工與清潔人員公然抽菸反嗆民眾

    2026/02/06 12:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議員曾資程批施工人員當眾抽菸還嗆民眾，很不可取。（圖取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程批施工人員當眾抽菸還嗆民眾，很不可取。（圖取自曾資程臉書）

    新竹市十八尖山全面禁菸實施多年，市議員曾資程提到，十八尖山「無菸一座山」不是裝飾品或口號，有市民反映十八尖山停車場出現施工人員當眾抽菸，甚至在登山民眾面前無視禁菸規定；更誇張的是，市府固定發包的清潔人員，也曾在公務所前抽菸，市府的戶外禁菸標章根本是喊假的，十八尖山是市民最常健行運動的戶外景點，市府應加強稽查，不要讓無菸一座山淪為口號。

    市府交通處表示，為落實無菸公共環境，將邀集相關單位會勘，並依法公告實施十八尖山停車場為禁菸場所。市府養護工程處景觀維護科表示，市民反映蒐證過程中疑似遭不當言語對待，已一併了解實情，要求廠商加強人員管理與紀律，避免影響民眾觀感及市府形象。

    曾資程說，十八尖山是「無菸一座山」，禁菸規定不分身分、不分對象，不可能只規範市民，卻對市府發包的施工、清潔人員視而不見。如果禁令只對百姓有效，那才是真正傷害市府公信力。更令人憂心的是，市民拍照蒐證，竟還遭包商嗆聲。他已通報市府，要求釐清責任、加強稽查，落實對包商與委外人員的約束與處分，籲市府應一視同仁及落實。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

