    首頁 > 生活

    宜蘭民代北上力挺北宜高鐵 上百人齊喊「宜蘭人要高鐵」

    2026/02/06 12:58 記者黃宜靜／台北報導
    高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，高喊「宜蘭人要高鐵」。（記者黃宜靜攝）

    高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，高喊「宜蘭人要高鐵」。（記者黃宜靜攝）

    高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，今天反對方集結到環境部遞交訴願書，在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，高喊「宜蘭人要高鐵！」並強調高鐵能打通宜蘭連貫到全台的建設、區域發展，也能提供在地長輩及青年有便捷的交通與未來展望。

    今天早上正反雙方在環境部前各自舉行記者會交鋒，反對方「公民幫推」、「台鐵產業工會」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人，質疑高鐵延伸宜蘭案程序混亂、報告書諸多疑點尚未釐清，因此至環境部遞交訴願書；與此同時，一旁的多名在地議員、鄉長等率超過200名宜蘭鄉親支持此案，高喊「宜蘭人要高鐵」！

    宜蘭縣議員陳福山表示，北宜高鐵有助於區域平衡發展，「打通任督二脈」，他也強調，宜蘭是東部一份子，高鐵延伸宜蘭後，未來延伸到花東才有現實可行的基礎，東部才能有更好的發展。

    宜蘭縣壯圍鄉長沈清山表示，今天到場的不只有壯圍鄉民，而是連員山、冬山、三星、宜蘭市、五結、羅東等居民都到場支持；他表示，交通部目前已規劃台62線瑞濱延伸宜蘭，完工後台北到宜蘭行車時間不到1小時，可望作為國道五號替代道路，紓解雪隧壅塞車潮，再加上國道五號、北宜高鐵，勢必能讓宜蘭加入共同生活圈。

    沈清山說，宜蘭面臨嚴重的人口外移與高齡化挑戰，若能透過高鐵延伸宜蘭，帶進更多廠商進駐，勢必也能讓更多青年願意留宜蘭發展、在地長輩也能有更快的回家之路，甚至也能吸引外縣市人口至宜蘭就業，有利於宜蘭發展。

    在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，並強調高鐵能打通宜蘭連貫到全台的建設、區域發展。（記者黃宜靜攝）

    在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，並強調高鐵能打通宜蘭連貫到全台的建設、區域發展。（記者黃宜靜攝）

    宜蘭縣議員陳福山表示，北宜高鐵有助於區域平衡發展。（記者黃宜靜攝）

    宜蘭縣議員陳福山表示，北宜高鐵有助於區域平衡發展。（記者黃宜靜攝）

