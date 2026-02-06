為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市啟動工地春安巡查 春節24小時待命

    2026/02/06 12:47 記者洪瑞琴／台南報導
    南市啟動春安巡查，全面強化工地安全。（南市工務局提供）

    南市啟動春安巡查，全面強化工地安全。（南市工務局提供）

    農曆春節將屆，為確保年節期間市容與公共工程安全，南市已啟動工地春安巡查作業，全面檢視施工中的各項工程，範圍涵蓋橋梁、道路及建築工程等，要求施工現場落實交通維持措施，工程材料堆置整齊，降低風險，讓市民安心過好年。

    南市工務局指出，此次巡查同步加強在建工程的職業安全稽查，重點檢視工地安全防護設施是否完善，工作人員是否依規定穿戴安全帽、防護具等裝備，以及作業現場是否維持良好的安全與衛生環境，確保第一線工作人員的生命安全。

    為確保春節期間公共服務不中斷，工務局也已成立緊急通報系統，針對施工中工程建立即時應變機制，一旦發生突發狀況，可迅速處理，提供全天候24小時服務，讓市民在春節期間持續享有穩定且安全的公共設施。

    工務局強調，因應年節期間可能發生的各類狀況，包括施工工程安全維護、道路緊急修補，以及公園、路燈巡查維護等，均已事前部署完成。民眾若發現公共設施異常情形，可撥打緊急通報專線06-2155555，將即時通知相關值勤人員處理，將以最高標準守護環境，讓大家安心好過年。

    春節不打烊，南市工務局24小時緊急通報機制上線。（南市工務局提供）

    春節不打烊，南市工務局24小時緊急通報機制上線。（南市工務局提供）

